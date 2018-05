Rap e Associazione Retake “Insieme per la Bandita pulita”.Venerdì nell’ambito della giornata europea “Let’s Clean Up” sensibilizzazione e pulizia straordinaria.

In occasione della giornata europea Let’s Clean-Up day,”Puliamo l’Europa!” Rap anche quest’anno aderirà all’iniziativa adottando un’area dove insistono rifiuti abbandonati, riconsegnandola alla cittadinanza ripulita.

Venerdì 11 Maggio gli operatori ecologici afferenti all’area igiene del suolo della Rap interverranno presso l’area prospiciente il porticciolo della Bandita, in via Messina Marine, altezza civico 673, per attività di pulizia mirate per ripristinare lo stato dei luoghi. L’iniziativa punta a sensibilizzare i cittadini: verso il rispetto dell’ambiente, sui problemi dell’abbandono dei rifiuti e per informarli sui corretti comportamenti. A tal uopo il settore Comunicazione e Urp di Rap allestirà un desk personalizzato per la distribuzione di materiale informativo per la promozione della raccolta differenziata con l’omaggio ai presenti di un kit composto da paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine.

A sostenere l’iniziativa anche i volontari dell’Associazione “Retake Palermo” che si uniranno agli operatori ecologici di Rap per la raccolta dei rifiuti abbandonati e il ripristino del decoro dell’area.

