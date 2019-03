Campionato Italiano Trial: Grattarola (TR1) e Marchetti (TR2) in pole a San Gemini

Le qualifiche di San Gemini hanno aperto la stagione 2019 del Campionato Italiano Trial: Matteo Grattarola (TR1) e Francesco Marchetti (TR2) si sono guadagnati la miglior posizione di partenza per la gara di domani.

Con l’assegnazione delle prime pole position stagionali, il Campionato Italiano Trial 2019 ha preso ufficialmente il via. Introdotte con successo nella passata stagione, le due manche di qualifica non hanno tradito le attese a San Gemini (TR), teatro dell’attesissimo primo round previsto dal calendario. In un (selettivo) percorso in “stile Indoor” studiato dal Moto Club Racing Terni presso il Campo della Giostra in Via Tuderte, i migliori interpreti delle classi TR1 e TR2 si sono confrontati sul piano cronometrico guadagnandosi il meritato plauso del pubblico, intervenuto in gran numero per sostenere ed incitare i migliori trialisti italiani (e non solo).LE POLE POSITION A GRATTAROLA (TR1) E MARCHETTI (TR2)Per quanto concerne i verdetti emersi dalle qualifiche, nella top class TR1-Internazionale si è garantito la miglior posizione di partenza (l’ultima) per la gara il Campione in carica Matteo Grattarola (Sembenini NILS Montesa RedMoto Trial Team). L’iridato Trial2 in carica grazie al 26″3 conseguito nella seconda manche non soltanto ha migliorato il 28″4 della prima, ma è riuscito nell’intento di regolare James Dabill (27″1), pilota ufficiale Beta nel Mondiale TrialGP (7° classificato lo scorso anno) presente eccezionalmente a questa prima stagionale del Campionato Italiano. Con Grattarola che ha messo a segno la settima pole consecutiva, tra gli abituali protagonisti della serie tricolore con il terzo tempo di 28″6 figura il vice-Campione in carica Gianluca Tournour (Team SPEA GasGas Italia) a precedere Luca Petrella (Beta, 29″5), Filippo Locca (Beta Team Locca Miglio, 30″5) ed il Campione italiano TR2 in carica Lorenzo Gandola (31″1) su Vertigo.

Passando alla classe TR2, il vice-Campione italiano TR3 2018 Francesco Marchetti (Beta Team Trial Academy) con il crono di 31″9 conseguito nella seconda manche si è garantito la prima personale pole position in carriera. Una bella prestazione per il trialista di Civita Castellana che ha avuto ragione di Manuel Copetti (TRRS), Stefano Bertolotti (Beta) e Luca Corvi (GasGas), gli unici quattro piloti ad annoverare almeno una manche senza incorrere in alcuna penalità.

Concluse le due manche di qualifica, domani a San Gemini andrà in scena il primo appuntamento stagionale in un percorso studiato con competenza e professionalità dallo staff del Moto Club Racing Terni.

Matteo Grattarola Qualifiche San Gemini