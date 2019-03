Airoh e FMI insieme nei Meeting in Pista

Airo, azienda leader nella produzione e vendita di caschi, e la FMI, Federazione Motociclistica Italiana, rinnovano la partnership che vede l’azienda bergamasca sponsor dell’ELF CIV nonché casco ufficiale dello stesso Campionato Italiano per le prossime due stagioni.

Quella tra la Airoh e la FMI non è soltanto un semplice accordo di sponsorizzazione, ma una partnership a 360° che copre anche altre attività tra le quali spiccano i Meeting in Pista organizzati dal Comitato Moto Epoca. Con oltre 300 piloti di media presenti ad ogni appuntamento, il mondo delle moto d’epoca si conferma così più vivo e forte che mai ed Airoh ha deciso di essere presente con l’iniziativa “Se sogni di essere un pilota allora sei un Airohriders”. Per aderire a questo Progetto, valido fino al 30 maggio, chiunque si rechi con la Licenza o Tessera Sport 2019 ed un documento di identità in uno dei 23 punti vendita selezionati su territorio nazionale, può acquistare un kit racing Airoh composto da: un casco GP500, top di gamma per la fascia full-face in tutte le versioni 2018/19; una visiera di ricambio; un kit tear-off; un pinlock; un cappellino; una “patch” per la tuta e due adesivi per moto. Inoltre, cosa altrettanto importante, i piloti che acquistano il kit possono recarsi, in occasione dei sei appuntamenti dell’ ELF CIV, presso l’Airoh Truck Service presente nel paddock dei vari circuiti, ed ottenere in maniera completamente gratuita l’assistenza tecnica per il loro casco. Il kit con il GP500 in versione monocolore bianco o nero è in vendita a € 270,00 mentre in versione grafica può essere acquistato a € 300,00. Infine, esattamente come nella passata stagione, saranno ancora attive le classifiche speciali e quindi, chi indosserà un casco Airoh avrà la possibilità di aggiudicarsene un altro come premio a fine campionato 2019. L’Elenco dei Punti Vendita Airoh aderenti all’iniziativa è pubblicato nella sezione Epoca del sito internet federale, www.federmoto.it.



