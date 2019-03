A Imola incontro positivo fra Sindaca, Autodromo e FMI

Importante incontro, ieri 12 marzo, a Imola dopo le recenti tensioni fra Giunta Comunale e Direzione dell’Autodromo. Si sono incontrati laSindaca di Imola, Manuela Sangiorgi, il Presidente di Formula Imola, Uberto Selvatico Estense, il Direttore dell’Autodromo, Roberto Marazzi, e il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Avvocato Giovanni Copioli.

L‘obiettivo raggiunto era quello di riaprire un dialogo e mettere l’Autodromo al centro di una serie di attività sportive e non solo, che per Imola rappresentano un importante ritorno economico sulla città e di grande interesse a livello internazionale.

La Federazione Motociclistica Italiana ha presentato non solo la piena volontà di collaborare per permettere al Circuito Enzo e Dino Ferrari di continuare la sua stagione sportiva, ma ha presentato anche gli ultimi aggiornati studi relativi all’impatto ambientale eseguiti dalla Commissione Ambiente della FMI. Proprio l’Ing. Giancarlo Strani, che presiede la stessaCommissione FMI, ha presentato il progetto di monitoraggio acustico dei maggiori autodromi italiani che prenderà il via prossimamente. Grande interesse, a questo proposito, è stato manifestato anche dall’Assessore Sicurezza e Ambiente di Imola, Andrea Longhi.

Al termine dell’incontro la Sindaca Manuela Sangiorgi ha dichiarato: “Non c’è dubbio che l’Autodromo sia la struttura sportiva più importante della città e che ci rappresenti davvero in tutto il mondo. Oggi abbiamo ripreso un dialogo che deve tener conto anche delle esigenze dei cittadini, ma ho trovato un nuovo spirito di collaborazione. Ho apprezzato l’intervento istituzionale della FMI e del suo Presidente e i recenti studi eseguiti in tema di impatto ambientale mi auguro possano essere utili per trovare delle soluzioni comuni”.

Soddisfazione espressa anche dal Presidente FMI Giovanni Copioli: “Siamo venuti ad Imola per testimoniare il nostro vivo interesse per le attività di un Autodromo che è un punto di riferimento internazionale non solo a livello sportivo. Daremo sempre il nostro massimo supporto per trovare delle soluzioni condivise a tutela certo dello sport e del grande pubblico. Oggi ho trovato interlocutori propositivi e pronti ad un dialogo costruttivo. I nostri studi e lavori sull’impatto ambientale delle attività motoristiche sono, in questo senso, strumento davvero utile e produttivo”.

Il Presidente di Formula Imola, Uberto Selvatico Estense al termine dell’incontro ha dichiarato: “Sono soddisfatto e ottimista: ringrazio davvero il prezioso lavoro di mediazione istituzionale che il Presidente Copioli ha compiuto oggi e dell’interesse della FMI verso il Circuito di Imola. Con la Sindaca Sangiorgi e con la Giunta Comunale si è ricucito un rapporto che credo possa portare a risultati concreti e di reciproca soddisfazione”.

Nella foto, da destra: il Sindaco di Imola, Manuela Sangiorgi, il Presidente FMI Giovanni Copioli, il Direttore dell’Autodromo, Roberto Marazzi, il Presidente di Formula Imola, Uberto Selvatico Estense, il Presidente della Commissione Ambiente FMI, Giancarlo Strani.

Com. Stam.