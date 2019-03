Settimana di Collegiali per i Talenti Azzurri FMI del Motocross

Una settimana di lavoro a pieno regime per i Talenti Azzurri FMI del Motocross. Tra mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio, complessivamente quasi 20 piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana si sono ritrovati in tre distinti Raduni Collegiali sparsi per la penisola.

Nella giornata di mercoledì è stato il turno dei piloti della Zona Nord Ovest e Nord Est tra Mantova e Pavia, mentre giovedì i Talenti Azzurri della Zona Centro hanno avuto la possibilità di effettuare un collegiale a Malagrotta (Roma).Seguiti dai Tecnici Federali, i giovani prospetti del Motocross hanno potuto maturare un’esperienza di buon auspicio per la stagione 2019, lavorando su vari aspetti per affinare la propria preparazione tecnico-agonistica.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico FMI Motocross: “Siamo molto soddisfatti. In questa serie di Raduni Collegiali per noi si è presentata l’opportunità di lavorare in base alle esigenze di ciascun pilota, differenti per esperienza e cilindrata. In queste occasioni si può pianificare il lavoro con serenità, senza l’assillo e la pressione di un weekend di gara. Per questa ragione replicheremo questi collegiali per tutto l’arco della stagione, cadenzati in base agli impegni agonistici. Il bilancio, in ogni caso, non può che essere positivo: c’è sempre da migliorare, ma da questi tre raduni abbiamo potuto instaurare un bel rapporto con i ragazzi che tornerà utile quando si presenteranno delle difficoltà nel corso delle gare“.

