Ecco la nuova App di Motitalia! Una innovativa esperienza di lettura grazie agli ultimi aggiornamenti

Da oggi leggere la versione digitale di Motitalia sarà un’esperienza ancora più coinvolgente. Grazie alla collaborazione tra la Federazione Motociclistica Italiana e l’azienda tedesca PressMatrix, sono state sviluppate le nuove App per gli store Android e iOS e il nuovo sito.

L’App – Avere Motitalia sempre a portata di mano? Semplice, con la nuova app disponibile per i dispositivi Android e iOS. Negli appositi store è sufficiente cercare e scaricare gratuitamente “Motitalia FMI”. Al primo utilizzo una guida indicherà le funzionalità dell’applicazione, con cui sarà possibile leggere comodamente e in ogni momento il mensile FMI guardando anche foto e video. Per ogni numero, una volta effettuato il primo download, la rivista sarà disponibile anche offline. Di grande utilità le funzioni disponibili tra cui: inserimento dei segnalibri, condivisione dell’app di Motitalia con i propri contatti, ricerca di termini all’interno del singolo numero e audiolettura. Gli utenti che dispongono della vecchia app, devono disinstallarla e scaricare la nuova.

Il sito – E’ sufficiente visitare il sito www.motitalia.it per leggere il periodico della Federazione Motociclistica Italiana. Si può sfogliare l’ultimo numero oppure selezionarne uno tra gli oltre sessanta in archivio. La prima novità è proprio nella facilità nel reperire le notizie. Non solo perché l’archivio è consultabile in maniera semplice ed intuitiva, ma anche grazie alla funzione di ricerca attivabile cliccando sulla lente di ingrandimento presente in homepage. Una volta selezionato un numero, i lettori potranno sfogliare gratuitamente Motitalia direttamente all’interno del sito oppure scaricando il pdf. Tramite apposite icone all’interno della rivista, si potrà poi accedere a foto e video e sfruttare i link interattivi per approfondire le tematiche di proprio interesse.

Su carta – Innovazione ma anche tradizione. Le copie cartacee di Motitalia continueranno ad essere inviate ai Comitati Regionali, ai Moto Club FMI presenti su tutto il territorio italiano, a Case, Istituzioni e addetti ai lavori. Il mensile FMI sarà disponibile quindi in ogni formato, per mantenere inalterato ilforte legame che, da oltre 70 anni, esiste tra Motitalia e tutti gli appassionati di motociclismo.

Scarica l’App per dispositivi Android

Scarica l’App per dispositivi iOS

Leggi Motitalia sul sito

Com. Stam.