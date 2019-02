Talenti Azzurri FMI Motocross tra Collegiale e gli Internazionali d’Italia

Tra allenamenti e l’ultima tappa degli Internazionali d’Italia, i Talenti Azzurri FMI del Motocross sono stati protagonisti di una settimana particolarmente impegnativa. Con il pensiero già rivolto ai prossimi eventi previsti dal calendario, i giovani piloti coinvolti nel progetto della Federazione Motociclistica Italiana hanno proseguito il loro programma di preparazione ad un’intensa stagione 2019, come sempre seguiti passo-dopo-passo dal Settore Tecnico FMI.

Nella giornata di giovedì 7 febbraio, dodici Talenti Azzurri hanno preso parte ad un Raduno Collegiale tenutosi a Rivarolo Mantovano, preparandosi all’imminente tappa conclusiva degli Internazionali d’Italia. “Considerata la vicinanza con la gara di Mantova, nel corso del collegiale ci siamo concentrati prevalentemente sulla tecnica di guida sui canali, ma non solo“, spiega Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI. “Questo lavoro si è rivelato particolarmente azzeccato per la tipologia di tracciato che ha ospitato gli Internazionali d’Italia. Inoltre abbiamo effettuato diverse prove di partenza in griglia e di giri veloci, così da stimolare i nostri ragazzi. Desidero ringraziare per la supervisione tecnica Raffaele Prisco, Coordinatore della Direzione Tecnica FMI, presente in prima persona a Rivarolo Mantovano per la buona riuscita di questo Collegiale“.

Concluso il Raduno Collegiale, i Talenti Azzurri FMI hanno affrontato al Circuito Tazio Nuvolari di Mantova il terzo e conclusivo appuntamento degli Internazionali d’Italia MX EICMA Series 2019. Partendo dalla classe 125cc, Andrea Bonacorsi ha concluso secondo in campionato preceduto dal francese Florian Miot, quinto a Mantova in virtù di un quinto ed un sesto posto nelle due gare. Terzo posto in campionato per un convincente Mirko Valsecchi, quarto nell’evento con un rimarchevole terzo posto nella seconda gara. Nella graduatoria finale presenti nella top-10 altri due Talenti Azzurri come Alessandro Facca (settimo nella generale, nono a Mantova) e Pietro Razzini (ottavo in campionato, tredicesimo nell’ultima tappa). Per completare il novero dei piloti supportati dalla FMI, al Tazio Nuvolari presenti Andrea Roncoli (14° nella combinata delle due gare), Federico Tuani (18°), l’esordiente Daniel Gimm (28°) e Alberto Barcella (38°), mentre hanno proseguito il loro percorso di crescita Alberto Ladini ed Andrea Viano al via delle due gare del Gruppo B.