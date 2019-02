I vantaggi della polizza FMI per moto d’epoca iscritte al Registro Storico

A inizio ottobre è stata presentata dalla Federazione Motociclistica Italiana, dal broker della FMI, Marsh e dalla Compagnia Assicuratrice UnipolSai, la vantaggiosa polizza assicurativa per moto d’epoca iscritte al Registro Storico.

I risultati ottenuti hanno confermato le attese: numerosi Tesserati FMI hanno infatti attivato la polizza visti i premi molto convenienti – sia nel caso di polizze per un singolo motoveicolo che in caso di polizze per più motoveicoli – e i diversi vantaggi. Tra questi: premi validi per tutti i veicoli con più di 20 anni dalla data di costruzione e iscritti al Registro Storico FMI; assenza di franchigia in caso di sinistro; nessuna limitazione per conducenti al di sotto dei 25 anni; non è richiesto il possesso di alcun veicolo supplementare; gestione di tutte le procedure online su piattaforma dedicata.

A tali benefici se ne aggiungono ora altri:

La formula assicurativa per più motoveicoli guadagna un nuovo vantaggio: i motoveicoli possono essere guidati da tutti. Non vige più l’obbligo di guida esclusivamente da parte del proprietario ma rimane attiva la limitazione che non permette la circolazione di più motoveicoli contemporaneamente.

Per entrambe le formule assicurative (Convenzione per i singoli motoveicoli e Convenzione per più motoveicoli) la copertura può essere sospesa gratuitamente solo nei casi di vendita, demolizione, esportazione del motoveicolo all’estero o furto del motoveicolo. Sarà possibile scegliere se sostituire il motoveicolo in copertura con un altro che rispetti i criteri di adesione alla Convenzione o interrompere il contratto assicurativo

Per entrambe le formule assicurative la Classe Universale (CU) non concorre alla determinazione del premio: tuttavia ogni anno l’assicurato matura un attestato di rischio che gli permette di guadagnare CU e usufruire della classe assicurativa anche al di fuori della convenzione.

Per poter usufruire della polizza è sufficiente: essere Tesserato alla FMI per l’anno in corso; avere una o più moto iscritte al Registro Storico FMI; visitare la piattaforma web Marsh – FMI e attivare la convenzione (Clicca qui per accedere all’apposito sito). All’interno della piattaforma stessa, sono disponibili le istruzioni necessarie per chi non è ancora Tesserato FMI (nota: i Tesserati FMI già iscritti a MyFMI possono iniziare la procedura, saltando i primi passaggi, cliccando qui). La guida all’acquisto è disponibile qui. La Tabella Premi è consultabile cliccando qui.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “In poco più di due mesi la polizza assicurativa FMI ha riscosso un grande successo, motivo per cui abbiamo deciso di ampliare l’offerta dei vantaggi da proporre ai nostri Tesserati. Certamente l’interesse verso tale polizza, che consente di utilizzare i mezzi d’epoca a condizioni davvero vantaggiose, a seguito degli ultimi aggiornamenti aumenterà ancora permettendo ai nostri associati di esprimere appieno la loro passione. RingrazioMarsh e UnipolSai, che con il loro determinante supporto stanno dimostrando grande sensibilità verso il mondo delle moto d’epoca e del motociclismo in generale”.

