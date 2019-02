Mattia Casadei confermato con il Gas Racing Team

Si rinnova la collaborazione tra il G.A.S. Racing Team ed il SIC58 Squadra Corse anche per la stagione 2019, confermando il sostegno nel Campionato Italiano Velocità 600 SuperSport a Mattia Casadei.

Il giovane Rooky 2018, continua il suo percorso di crescita, con un doppio impegno nel 2019: Da una parte con il Sic58 Squadra Corse in MotoE, nuova categoria all’esordio in questa stagione nel palcoscenico mondiale della MotoGP. Dall’altra con il G.A.S. Racing Team, dove cercherà conferme in sella alla più tradizionale Yamaha YZF-R6; dopo una stagione d’esordio che lo ha visto in forte crescita, sebbene colpito da problemi fisici, con una pole position e due podi.

Oltre a Mattia Casadei, la compagine Riminese con il supporto di Yamaha Motor Europe filiale Italia, affiderà le YZF-R6, all’esperto Marco Bussolotti ed alla giovane promessa di casa Yamaha Luca Bernardi.

Paolo Meluzzi – Team Manager: “Siamo molto contenti di proseguire il rapporto di collaborazione con la SIC58 Squadra Corse e di poter così contribuire alla crescita sportiva di Mattia Casadei che, dopo i sorprendenti risultati conseguiti nell’anno dell’esordio nella classe 600 SS, saprà regalarci delle bellissime soddisfazioni.”

Stefano Morri – Direttore sportivo: “Posso solo essere felice e grato di poter confermare in squadra un pilota di talento come Mattia Casadei. La mia soddisfazione anche per la rinnovata collaborazione con i componenti storici del team, di cui sono orgoglioso per il contributo significativo ai grandi successi ottenuti in questi anni.”

Mattia Casadei: “Sono davvero contento di poter continuare anche nel 2019 nella SuperSport 600 con il GAS Racing Team, con cui mi sono trovato molto bene. Sono fiducioso che dopo un anno di apprendistato potrò raccogliere i frutti sperati. Ringrazio Paolo Simoncelli, Paolo Meluzzi, Stefano Morri e tutti coloro che hanno reso possibile questa nuova stagione.”

Com. Stam.