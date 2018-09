MXGP d’Italia a Imola 29-30 settembre Sconti esclusivi per i Tesserati FMI

La grande novità della stagione 2018 del motocross mondiale è il round che si disputa all’interno dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola sabato 29 e domenica 30 settembre.

Un appuntamento, l’ultimo del campionato, che già sta scaldando il cuore degli appassionati, pronti ad assistere, in uno dei templi mondiali del motorismo, ad un’altra epica sfida tra Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings, che proprio qui potrebbero giocarsi il titolo. Senza dimenticare che nell’occasione verrà celebrato il 70° anniversario della prima gara internazionale di cross in Italia, che si disputò ad Imola.

I Tesserati alla Federazione Motociclistica Italiana potranno assistere dal vivo a questo fantastico evento sportivo approfittando di un’imperdibile offerta: uno sconto sui biglietti del 10% applicato sia sul prezzo ridotto in prevendita (acquistabile online fino al 21 settembre) che sul prezzo al botteghino dell’evento. Per ottenere il 10% di sconto in prevendita basta acquistare online al link www.autodromoimola.it/mxgp-socio-fmi accedendo all’area riservata con il codice socioFMI. Al botteghino invece basterà mostrare la tessera FMI.

Com. Stam.