Maglia Azzurra settima e dodicesima nel Quadcross e Sidecarcross delle Nazioni

Sul fondo sabbioso della pista di Slagelse, in Danimarca, è andato in scena oggi il Quadcross e Sidecarcross delle Nazioni. L’Italia ha messo in mostra buone prestazioni condizionate però dalla sfortuna.

Nella prima manche dei Quad Patrick Turrini è rimasto bloccato in un canale mentre era 9° e ha chiuso 14°. Paolo Galizzi è partito bene ma è stato tamponato ed è finito fuori pista. Dopo una rimonta, ha terminato la heat 17°. In gara 2 Simone Mastronardi è passato 9° sotto la bandiera a scacchi, ma successivamente è stato penalizzato di 10 posizioni per essere transitato troppo velocemente in un punto in cui vigeva il regime di bandiere gialle. Si è così classificato 19°. 12°, invece, Paolo Galizzi. L’ultima manche ha regalato emozioni contrastanti: molto positive sia con Turrini – 2° dopo lo start e 6° al traguardo – che con Mastronardi – giunto fino al 4° posto – ma anche negative perché il romano si è toccato con un pilota in fase di salto ed è caduto chiudendo 12°. La Maglia Azzurra ha concluso il Trofeo al 7° posto mentre gli Stati Uniti hanno ottenuto il successo.

Tra i Sidecar, la coppia Compalati – Ravera ha subito dovuto dare forfait dopo l’infortunio occorso a quest’ultimo al polso destro. Gli equipaggi Walti – Pozzi e dei fratelli Lasagna hanno ben figurato. I primi hanno concluso le rispettive manche in 6° e 7° piazza; i secondi, alle prime esperienze sulla sabbia, in 18° e 14° posizione. La vittoria è andata all’Olanda; Italia dodicesima.

Nicola Montalbini, Commissario Tecnico FMI: “Ancora una volta è mancata un po’ di fortuna sia con i Quad che tra i Sidecar. In compenso possiamo essere soddisfatti delle prestazioni. Nel Quadcross delle Nazioni i giovani hanno dato conferma delle loro capacità, mentre Mastronardi ha messo in mostra il suo valore nonostante le difficoltà. Il risultato nella competizione riservata ai Sidecar è stato compromesso dall’assenza di Compalati – Ravera, ma tutti gli equipaggi azzurri si sono fatti valere. Sono convinto che se ci fossimo presentati al completo avremmo potuto lottare per la top 5”.

Tutti i risultati sono disponibili cliccando qui

Com. Stam.