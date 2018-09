L’Italia a ridosso della top 5 nelle qualifiche del Quadcross e Sidecarcross delle Nazioni

L’Italia ha ben figurato nel sabato del Quadcross e Sidecarcross delle Nazioni. A Slagelse, in Danimarca, la Maglia Azzurra ha ottenuto il sesto posto sia nelle qualifiche della prima competizione che in quelle della seconda.

Tra i quattro ruote, Patrick Turrini (pilota classe 2001) ha aperto la giornata con una sesta posizione nel Gruppo A nonostante una partenza dalla seconda fila. Altrettanto convincente è stato Paolo Galizzi, anche lui giovanissimo (17 anni), che nel Gruppo B ha ottenuto la quinta piazza. Simone Mastronardi ha chiuso la sua perfomance nel Gruppo C con un nono posto al termine di una bella rimonta dopo essere rimasto bloccato in una curva nelle prime fasi. L’Italia ha concluso le qualifiche al 6° posto con 11 lunghezze, a pari punti con l’Irlanda, quinta. Pole agli Stati Uniti.

Per la Maglia Azzurra Sidecarcross la giornata è stata molto dura poiché Lemuel Ravera ha accusato una forte contusione al polso destro durante le Prove Libere. Domani si valuteranno le sue condizioni e si deciderà se potrà prendere il via con il suo compagno e pilota Zeno Compalati. I fratelli Lasagna nella qualifica del Gruppo A si sono guadagnati la nona piazza mentre l’equipaggio Walti-Pozzi è stato grande protagonista del Gruppo B con il secondo posto. A fine giornata l’Italia si è classificata sesta a quota 11 lunghezze e a soli tre punti dalla top 5. Prima posizione al Belgio.

Nicola Montalbini, Commissario Tecnico FMI: “Le qualifiche hanno rispettato le attese, quindi siamo soddisfatti. Con entrambe le squadre abbiamo avuto un po’ di sfortuna ma allo stesso tempo si sono viste ottime prove in pista; per la gara siamo fiduciosi. I ragazzi domani daranno il massimo per offrire delle buone prestazioni e inserirsi in posizioni di rilievo”.

Domani alle 10.00 si terrà la cerimonia di apertura mentre alle 10.15 partirà la prima gara dei Quad e alle 11.15 la manche iniziale dei Sidecar.

Com. Stam.

Walti Pozzi 22_09_2018

paolo Galizzi 22_09_2018