ELF CIV 2018 – Round 9 – 10 Mugello (22-23 Settembre)

Terminata la lunga pausa estiva, il Campionato Italiano Velocità 2018 torna sul tracciato del Mugello per il penultimo doppio appuntamento stagionale il prossimo 22 – 23 Settembre. I tre alfieri riminesi, Massimo Roccoli, Lorenzo Gabellini e Mattia Casadei, dopo una prima parte di stagione contraddistinta da numerosi piazzamenti e podi, sono pronti a tornare in sella alle R6 preparate dal GAS Racing Team con il supporto di Yamaha Motor Europe filiale Italia, desiderosi di lottare per le posizioni di vertice.

Il Team sarà impegnato anche nel National Trophy con Luca Bernetti in sella alla Yamaha R6.

Tutte le gare saranno in differita sul canale 208 di SkySport ed in diretta sulle piattaforme Web: CIV.TV ed ELEVENSPORTS.IT

Classifica

Bussolotti 131

…

Roccoli 123

…

Gabellini 97

7. Casadei 75

