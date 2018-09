Jesolo ospita la finalissima dell’Italiano Minimoto 2018

Dal 1962 affermatosi tra gli impianti polivalenti del Motorsport tricolore, la “Pista Azzurra” di Jesolo (Provincia di Venezia) nel fine settimana ospiterà l’atto conclusivo del Campionato Italiano Minimoto 2018. In una stagione di successi e di prestigiosi traguardi raggiunti da parte di tutto il movimento delle “ruote basse”, il Round 9-10 si prospetta come un’effettiva super-finale con tutti, ma proprio tutti, i titoli italiani ancora da assegnare nelle restanti due gare in programma.

Com. Stam.