E’ online Motitalia! Storico incontro

Conclusa la pausa estiva, Motitalia torna finalmente online con un numero ricco di contenuti

La copertina è dedicata allo storico incontro avvenuto il 5 settembre a Città del Vaticano, dove il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza Privata i protagonisti della MotoGP, il CONI e la FMI.

Un’esperienza indimenticabile, come la hanno definita i presenti. E poi spazio allo speciale MXGP of Italy in vista del Mondiale Motocross a Imola il 29 e 30 settembre. Ovviamente, richiamo di copertina per il Motomondiale con la fantastica tripletta azzurra di Misano.

Tra le news, riviviamo i successi dei giovani italiani a livello europeo e mondiale e i podi della Maglia Azzurra nelle competizioni internazionali a squadre. Non può mancare il CIV che entra nella sua fase cruciale con il prossimo round del Mugello. Tanta Italia anche nel Mondiale Enduro, dove brillano i nostri giovani piloti e non solo. Lo speciale MXGP of Italy è da leggere tutto d’un fiato: info utili, le interviste a Umberto Selvatico Estense, Presidente di Formula Imola, e al nuovo Direttore Umberto Marazzi. Il Gran Premio si correrà a 70 anni dal 1° Motocross Internazionale d’Italia, una ricorrenza ampiamente celebrata all’interno di Motitalia. Il protagonista dell’intervista FMI del mese è Davide Lombardi, il nuovo Delegato Regionale FMI per la Valle d’Aosta. Anche il Turismo è in primo piano con la grande vittoria al Rally FIM, mentre grande novità nell’Epoca, con la presentazione della nuova e rivoluzionari polizza assicurativa per i Tesserati FMI. Per i test abbiamo provato il Bmw C 400 X e la gamma Beta Enduro 2019. Spazio quindi ad ogni genere di moto e di motociclista, com’è nella tradizione e nell’identità di Motitalia.

Clicca qui o sulla copertina per leggere Motitalia

Com. Stam.