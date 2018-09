L’Italia domina il Motocross delle Nazioni Europee

Non avrebbe potuto chiudersi in maniera migliore il Motocross delle Nazioni Europee a Danzica (Polonia), dominato dall’Italia grazie alle prestazioni sia della squadra maschile che di quella femminile. Proprio come nel 2015 ad Arco di Trento. Oggi sono stati Gianluca Facchetti, Mattia Guadagnini, Valerio Lata e Matteo Luigi Russi a portare la nostra nazionale sul gradino più alto del podio della manifestazione riservata agli uomini. La coppia formata da Kiara Fontanesi e Giorgia Montini è stata invece la migliore nella competizione dedicata alle donne.

Un weekend perfetto, iniziato ieri mattina con la leadership ottenuta nelle prove libere sia dai ragazzi che dalle ragazze. Nelle qualifiche, poi, nulla è cambiato: doppia pole position. E oggi le gare hanno confermato il dominio dell’Italia, capace di reggere la pressione di avversarie molto forti.

Nella prima manche della 85 cc Lata e Russi sono caduti mentre erano nelle posizioni di vertice, terminando la manche rispettivamente al 6° e 7° posto. In gara 1 della MX2/125 cc Facchetti ha tallonato il francese Maxime Renaux fino all’ultimo giro, quando lo ha sorpassato per andare a vincere. Ottimo 5°, 1° della 125 cc, Mattia Guadagnini protagonista di una bella partenza. Nella seconda heat della 85 cc i giovani azzurri sono stati davvero veloci, con Russi capace di vincere e Lata di chiudere con un positivo 4° posto dopo essere rimasto a lungo 2°. Facchetti ha condotto al comando, dal primo all’ultimo giro, la manche conclusiva della MX2/125 cc con Guadagnini 7° assoluto e 3° di classe. Vista l’eccellente prestazione di squadra, l’Italia ha vinto il Motocross delle Nazioni Europee totalizzando 25 punti, con 5 lunghezze di vantaggio sulla Francia e 9 sulla Norvegia.

Tra le ragazze Kiara Fontanesi è stata impeccabile: è rimasta in testa dall’inizio alla fine in entrambe le manche, senza lasciare spazio a possibili repliche avversarie. Giorgia Montini è stata molto brava a chiudere la giornata in 3° piazza, frutto di due quarti posti di manche. Nella prima ha rimontato dalla 6° posizione, nella seconda ha lottato nelle posizioni di vertice chiudendo a ridosso della top 3. Con questi risultati, la Maglia Azzurra ha conquistato il Motocross delle Nazioni Europee Femminile con 6 punti, contro gli 11 di Danimarca e Olanda.

“Lo spirito di squadra è stato fondamentale per ottenere questi risultati. Tutti i piloti e le persone coinvolte nella competizione hanno dimostrato un forte attaccamento alla maglia”, ha sottolineato il Consigliere Federale e Coordinatore della Direzione Tecnica FMI, Raffaele Prisco, presente all’evento.

Sullo stesso tono le parole di un soddisfatto Thomas Traversini: “E’ stato un fine settimana davvero impeccabile – ha spiegato il Commissario Tecnico FMI -.Tutto è andato per il verso giusto fin dal venerdì, grazie all’ottimo lavoro dei piloti, fuori e dentro la pista, e di tutto lo staff coinvolto. Siamo stati protagonisti dal primo turno di prove fino all’ultima manche anche grazie alla capacità di entrambe le squadre, e dei più giovani in particolare, di gestire la pressione nei momenti difficili. Voglio ringraziare i piloti per la dedizione dimostrata nel vestire la Maglia Azzurra, uno spirito di gruppo messo in mostra anche da tutte le persone che hanno lavorato per rendere questo weekend vincente”.

Tutti i risultati sono disponibili cliccando qui

Com. Stam.