G.A.S. Racing Team – Serata dedicata a RENZO PASOLINI

Nella rassegna degli eventi ufficiali del MotoGP di San Marino e della Riviera di Rimini 2018, spicca la mostra dedicata alla carriera di Renzo Pasolini ad 80 anni dalla nascita. Allestita dal 1 al 9 settembre nelle sale della “Fabbrica Arte” di piazza Cavour, é affiancata dall’esposizione delle MotoGP e delle migliori creazioni della Drudi Performance.

Nella serata di sabato 8 settembre si parlerà dell’uomo e del pilota (moderatori Boris Casadio e Arturo Rizzoli, autore del libro “Renzo Pasolini re senza corona”), alla presenza di tanti piloti ed appassionati. Tra i presenti ci sarà il G.A.S. Racing Team al completo con i piloti Massimo Roccoli, Lorenzo Gabellini e Mattia Casadei, i dirigenti Paolo Meluzzi e Stefano Morri oltre ad alcuni tecnici del Team.

Il Team G.A.S., fiera compagine riminese impegnata nel Campionato Italiano Velocità sotto l’effigie del Nuovo Moto Club Renzo Pasolini, oltre a presenziare alla serata organizzata in onore del grande pilota riminese, il lunedì successivo sarà impegnato, dopo la lunga pausa estiva, in una sessione di test prima di tornare in pista nel penultimo doppio appuntamento del CIV 2018 che si disputerà il prossimo 22 – 23 settembre sul tracciato del Mugello.

Com. Stam.