I Talenti Azzurri FMI Enduro protagonisti del Mondiale Junior a Edolo

Doppietta di Matteo Cavallo nella Junior e EJ2, Andrea Verona consolida il primato nella EJ1: i piloti coinvolti nel progetto della Federazione Motociclistica Italiana si confermano ai vertici della specialità.

I giovani Talenti Azzurri FMI della Federazione Motociclistica Italiana sempre più protagonisti del Mondiale Enduro Junior. A Edolo, teatro del Gran Premio d’Italia, i piloti supportati dalla FMI si sono confermati ai vertici della serie iridata mettendo a segno una serie di podi e vittorie di buon auspicio per la fase conclusiva della stagione 2018.Da capo-classifica di campionato, Matteo Cavallo non ha tradito le attese: vittoria in entrambe le giornate di gara della Junior e della classe EJ2 (Junior 2) con performance da incorniciare, consolidando così la sua leadership nella generale. Altrettanto pregevole il rendimento diAndrea Verona, mattatore della EJ1 e due volte secondo nella Junior a completare l’1-2 targato Talenti Azzurri FMI.

A Edolo si sono messi in mostra anche Lorenzo Macoritto, 7° e 9° della Junior (due volte 5° nella EJ1), con il Campione Italiano 2018 Claudio Spanu 5° e 8° nella classe Youth. Per Emanuele Facchetti, in gara domenica conquistando il 18° posto della Junior (11° EJ1), una prestazione combattiva dopo una caduta registratasi sabato, mentre Mirko Spandre ha vissuto un weekend problematico.Cristian Rossi, Direttore Tecnico Enduro FMI: “Il bilancio non può che essere positivo. I Talenti Azzurri FMI si sono confermati ad alti livelli in una gara complicata, disputatasi su un terreno scivoloso a causa della pioggia. Il percorso ha presentato tratti difficili, con una prova in linea “classica” come non si vedeva da anni, un fettucciato con terreno insidioso ed una prova estrema particolarmente impegnativa. Gli organizzatori hanno lavorato bene e siamo molto orgogliosi del fatto che i Talenti Azzurri siano riusciti ad esprimersi al meglio. Matteo Cavallo si è reso protagonista di una prestazione strepitosa con una doppietta nella Junior e, nella giornata di domenica, si sarebbe ritrovato addirittura terzo nella GP. Un plauso ad Andrea Verona, primatista della Junior 1, così come per Lorenzo Macoritto e Claudio Spanu che hanno messo in mostra in loro valore. Sfortunatamente una caduta sabato con conseguente lussazione del pollice ha inficiato il rendimento di Emanuele Facchetti, ma stringendo i denti e con un tutore è riuscito a correre domenica. Per Mirko Spandre è stato invece un fine settimana difficile, al di sotto le aspettative. Da rimarcare, oltre ai successi dei Talenti Azzurri FMI, il memorabile podio di domenica nella E2 tutto italiano con Alex Salvini, Thomas Oldrati e Giacomo Redondi ai primi tre posti a suggellare un weekend memorabile con l’Italia grande protagonista“.

Per il FIM Enduro Junior World Championship nel contesto dell’EnduroGP prossimo appuntamento in Francia a Méthamis nel fine settimana del 22-23 settembre.

Com. Stam.

Matteo-Cavallo-in-trionfo-al-Gran-Premio-dItalia-Ph.-Dario-Agrati.

Andrea-Verona-e-Matteo-Cavallo-sul-podio-a-Edolo-Ph.-Dario-Agrati