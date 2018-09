Riparte dalla Puglia la Scuola Motociclistica Federale

Riprendono gli appuntamenti con i corsi stradali della Scuola Motociclistica Federale: dal 21 al 23 settembre le lezioni degli Istruttori federali avranno come scenario gli splendidi territori della Puglia, in particolare del Gargano.

Strade bellissime e paesaggi suggestivi saranno il valore aggiunto dei corsi di guida FMI che propongono non solo un mix di contenuti di livello tratti da studi scientifici e lunga esperienza in tutti i settori del motociclismo, ma anche atmosfera conviviale e una parte turistica che ne fa un momento di piacevole formazione motociclistica. I successivi appuntamenti saranno poi sulla costiera ligure dal 19 al 21 ottobre e in Sicilia dal 2 al 4 novembre: qui si toccheranno le strade della costa Catanese ma anche i tornanti dell’Etna. Per tutte le informazioni: scuola.federale@federmoto.it.