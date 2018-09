Presentata a Edolo la Maglia Azzurra FMI 2018

E’ stata presentata oggi, durante le premiazioni del Gran Premio d’Italia del Mondiale Enduro a Edolo (BS), la Maglia Azzurra FMI. Una divisa prestigiosa, indossata dai piloti italiani che rappresentano il nostro Paese nelle competizioni internazionali a squadre nazionali. A svelarla sono stati il Presidente FMI Giovanni Copioli, il Coordinatore del Comitato Enduro FMI, Franco Gualdi, il Commissario Tecnico Enduro FMI, Cristian Rossi e i piloti azzurri convocati alla Sei Giorni di Enduro – in programma dal 12 al 17 novembre in Cile – per il FIM World Trophy (Davide Guarneri, Thomas Oldrati, Giacomo Redondi, Alex Salvini) e per il FIM Junior World Trophy (Matteo Cavallo, Davide Soreca, Andrea Verona).

Indossando la nuova Maglia Azzurra FMI, i nostri giovani piloti hanno portato l’Italia sul podio del Mondiale Motocross Junior il 26 agosto a Horsham, in Australia. Il primo giorno di gara dell’appuntamento iridato a Edolo è stato invece l’occasione per mostrarne dal vivo – alla stampa nazionale ed internazionale, agli addetti ai lavori e al pubblico – la nuova grafica, che si contraddistingue per l’effetto terra presente su tutta la maglia. Si notano anche i tradizionali elementi come la scritta Italia, in evidenza sul fronte, sopra la quale sono collocati il tricolore e il logo della Federazione Motociclistica Italiana.

Entusiasta il Presidente FMI, Giovanni Copioli: “La presentazione della Maglia Azzurra è sempre un momento particolarmente emozionante. Siamo appena entrati nel periodo dell’anno dedicato alle competizioni a squadre nazionali e vedere i piloti dare il massimo per il nostro Paese mi rende molto orgoglioso. Inoltre il progetto Maglia Azzurra FMI esprime i valori fondamentali del motociclismo e dello sport in generale: su tutti, lo spirito di squadra. Colgo l’occasione per rivolgere un grande in bocca al lupo agli atleti che indosseranno questa divisa”.

Le notizie, gli approfondimenti e il calendario degli appuntamenti della Maglia Azzurra sono disponibili sul sito www.magliazzurra.it.

Com. Stam.