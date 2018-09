Demo ride Kawasaki all’Autodromo di Adria

In occasione del terzo e penultimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Vintage Endurance FMI, nella sola giornata di domenica 2 settembre, presso l’Autodromo di Adria (Rovigo), Kawasaki offre a tutti gli appassionati l’opportunità di effettuare demo ride gratuiti.

Sarà possibile testare le nuovissime Z900RS e Z900RS CAFE, in totale sicurezza, lungo un percorso stradale nei pressi del Circuito. Adria rappresenta dunque una doppia occasione di divertimento e soddisfazione della nostra passione: da una parte la possibilità di testare i nuovissimi modelli creati da Kawasaki ispirandosi alle linee della leggendaria Z1 900 Super Four del 1972, che al momento della sua presentazione stravolse i canoni del motociclismo di allora; dall’altra lo spettacolo di oltre 300 motociclette in pista nelle diverse classi che caratterizzano ogni Meeting d’Epoca in Pista FMI. Inoltre, per chi abbia la possibilità di essere presente, sabato 1° settembre, con partenza alle ore 20, si corre in notturna la terza prova dell’Italiano Endurance, sponsorizzato da Kawasaki Italia in ricordo delle gare epiche che vedevano protagoniste assolute le moto verdi: quattro ore di competizione serrata, con partenza stile “Le Mans” (moto a bordo pista e piloti sul bordo opposto, pronti a scattare al via del Direttore di Gara), con rifornimenti di carburante e cambi pilota in pit lane. Una gara lunga, dura e serrata, dove le doti di guida sono più che mai indispensabili per emergere e salire sul podio. Attenzione: per effettuare il test ride è obbligatorio presentarsi muniti di abbigliamento tecnico protettivo e della patente di guida in corso di validità. La disponibilità dei modelli Kawasaki dipenderà dal regolare svolgimento delle prove. L’area Kawasaki riservata ai demo ride è all’interno del Paddock, nei pressi del bar dell’Autodromo. L’ingresso è gratuito per tutti gli appassionati, in entrambe le giornate di sabato 1 e domenica 2 settembre.

Com. Stam.