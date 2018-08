Cairoli, Cervellin e Lupino rappresenteranno l’Italia al Motocross delle Nazioni

Il 7 ottobre a Red Bud, negli Stati Uniti, andrà in scena la competizione più attesa del panorama del Motocross mondiale: il Trofeo delle Nazioni. Una settimana dopo la chiusura del Campionato del Mondo a Imola, i migliori piloti si ritroveranno in America per sfidarsi in rappresentanza dei rispettivi Paesi.

L’Italia scenderà in pista con gli azzurri convocati dal Commissario Tecnico FMI, Thomas Traversini:

Antonio Cairoli. Nato a Patti (ME) il 23/09/1985. Moto: KTM. Team: Red Bull KTM Factory Racing. Classe MXoN: MXGP

Michele Cervellin. Nato a Valdagno (VI) il 05/07/1996. Moto: Yamaha. Team: Yamaha SM Action – MC Migliori. Classe MXoN: MX2

Alessandro Lupino. Nato a Viterbo il 15/01/1991. Moto: Kawasaki. Team: Gebben V Venrooy Kawasaki Racing. Classe MXoN: Open

Cairoli, Cervellin e Lupino comporranno nuovamente quella squadra che già l’anno scorso, a Matterley Basin, aveva dimostrato di avere un ottimo spirito di gruppo. Cairoli, nove volte Campione del Mondo, sarà il capitano della formazione azzurra visti i suoi titoli iridati e le dodici partecipazioni al Motocross delle Nazioni. Nel corso della stagione Cervellin e Lupino hanno dimostrato di potersi inserire costantemente tra i migliori.

Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI: “Sono fiducioso perché i ragazzi sono molto motivati e tra loro hanno un’ottima intesa, già dimostrata l’anno scorso in Inghilterra. Lotteremo con squadre davvero competitive ma anche noi potremo dire la nostra. Credo che negli Stati Uniti vedremo gare spettacolari date sia dalla particolare formula di gara della competizione che dalla conformazione della pista”.

