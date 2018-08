Talenti Azzurri FMI Trial: Matteo Grattarola Campione Europeo 2018

Con un bottino di 4 vittorie e di 1 secondo posto in 5 round, Matteo Grattarola conquista il titolo continentale Trial. In crescita gli altri piloti coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI.

L‘atto conclusivo dell’European Trial Championship disputatosi nel fine settimana dell’11-12 agosto a Bilstain (Belgio) ha prodotto il primo titolo internazionale 2018 per un trialista italiano coinvolto nel progetto Talenti Azzurri FMI. Matteo Grattarola, riferimento nazionale della specialità, con la quarta affermazione in cinque round si è laureato Campione Europeo Trial 2018, il terzo alloro continentale per il pluri-titolato trialista valsassinese.Presentatosi a Bilstain reduce da un’impressionante striscia positiva di cinque vittorie nelle ultime settimane tra l’Italiano Indoor (Marradi, Matelica e Santo Stefano d’Aveto), Outdoor (a Barzio) e nella precedente tappa dell’Europeo disputatasi proprio a Santo Stefano d’Aveto, Matteo Grattarola ha completato l’opera centrando l’ennesima affermazione di un 2018 da incorniciare. Con 23 penalità ha avuto ragione del britannico Dan Peace (27), dello spagnolo Marc Riba (39) e del suo diretto avversario nella corsa al titolo Francesc Moret (49), quarto in Belgio. La classifica finale di campionato attesta la prova di forza di Matteo Grattarola, Campione con 485 punti rispetto ai 370 di Moret ed i 305 di Peace.

Sempre per quanto concerne i trialisti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana, Lorenzo Gandola a Bilstain ha concluso decimo in gara e tredicesimo in campionato nella “Championship”. Passando alla “Youth”, decimo e tredicesimo posto in Belgio rispettivamente perAndrea Gabutti e Valentino Feltrin, il primo sedicesimo della Junior portando a termine la stagione con il settimo posto nella generale e 250 punti totalizzati.

Fabio Lenzi, Direttore Tecnico Trial FMI: “Siamo chiaramente molto soddisfatti ed orgogliosi del titolo europeo conquistato da Matteo Grattarola. Per tutto l’arco della stagione ha guidato molto bene, con 4 vittorie ed 1 secondo posto in 5 gare: difficile fare meglio di così, si tratta di un titolo assolutamente meritato ed importante per tutto il nostro movimento. Parlando dei giovani Talenti Azzurri impegnati nell’Europeo, a Bilstain hanno faticato più del previsto dopo le belle prestazioni espresse nell’Italiano. Andrea Gabutti ha concluso settimo in campionato, non male considerando che si trattava della sua prima esperienza a livello internazionale. Valentino Feltrin ha concluso anche in questa gara in zona punti, archiviando la stagione con tanti spunti su cui lavorare per il futuro: d’altronde è pur sempre il più giovane del nostro gruppo, pertanto questa esperienza gli servirà come stimolo per proseguire il suo percorso di crescita. Parlando di Lorenzo Gandola, ancora convalescente dal recente infortunio ha concluso decimo in gara e tredicesimo in campionato, vivendo un 2018 in progressivo miglioramento. Per concludere un plauso a Carlo Alberto Rabino, vincitore della Youth a Santo Stefano d’Aveto e secondo della Junior: l’Europeo non era nei suoi programmi, ma ha preso parte alla gara di casa che ha messo in mostra in suo valore. Speriamo possa proseguire questo trend positivo in previsione dell’ultimo round Mondiale in agenda ad Arco di Trento“.

Foto apertura Matteo Grattarola sul gradino più alto del podio dell’Europeo Trial a Bilstain

Matteo Grattarola Campione Europeo Trial 2018 (Foto d’archivio a Santo Stefano d’Aveto, Ph. Christian Valeri)