Talenti Azzurri FMI Enduro: Spanu e Macoritto sul podio in Svezia

A Skövde Claudio Spanu (Junior U21) e Lorenzo Macoritto (Junior E2/3) conquistano punti preziosi per la classifica di campionato.

La cittadina di Skövde in Svezia ha ospitato, nel fine settimana dell’11-12 agosto scorsi, il terzo appuntamento stagionale dell’European Enduro Championship con impegnati due piloti coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI. Claudio Spanu e Lorenzo Macoritto hanno archiviato questa trasferta con piazzamenti a podio in entrambe le giornate di gare, restando in piena corsa per la conquista del titolo continentale nelle rispettive classi di appartenenza.Claudio Spanu, laureatosi recentemente Campione Italiano Enduro Youth 2018, si è messo in mostra sabato con il settimo posto nell’assoluta ed il terzo posto nella Junior Under 21. Un piazzamento di classe replicato domenica che consente al pilota supportato dalla FMI di conservare la leadership di campionato a quota 107 punti, 5 e 6 lunghezze di vantaggio nei confronti rispettivamente del finlandese Roni Kytonen (vincitore in entrambe le giornate in Svezia) e del francese Nathan Bererd.

Nella Junior E2/3 Lorenzo Macoritto, decimo e quarto nell’assoluta, ha concluso al terzo e secondo posto le due giornate di gara. Con questa combinazione di risultati ora il Talento Azzurro insegue a 11 punti il capo-classifica di categoria Hugo Blanjoue, ritrovandosi tuttavia quarto in campionato per quanto concerne l’assoluta a -1 dalla terza posizione attualmente detenuta da Thomas Dubost.

Cristian Rossi, Direttore Tecnico Enduro FMI: “In Svezia i nostri Talenti Azzurri sono riusciti entrambi a concludere sul podio, confrontandosi in una gara dell’Europeo con prove speciali difficili da interpretare, condizioni meteorologiche mutevoli ed in un terreno a loro non particolarmente congeniale. Spanu è stato molto veloce sabato anche nell’assoluta conquistando un positivo settimo posto, riuscendo nei due giorni a confermarsi al comando della classifica. Sfortunatamente Macoritto ha visto aumentare il suo distacco dal primo in campionato, ma resta ancora la conclusiva tre-giorni in Polonia per puntare al massimo risultato. Un ringraziamento all’impegno profuso, oltre che dai nostri due piloti, anche dai tecnici, in particolare Alex Zanni che segue entrambi per tutto l’arco della stagione“.

Conclusivo round dell’European Enduro Championship 2018 a Kielce (Polonia) con la tre-giorni in agenda dal 14 al 16 settembre prossimi.

Foto d’archivio, Claudio Spanu leader dell’Europeo Enduro Junior U21 (Ph. Dario Agrati)

Foto d’archivio, Lorenzo Macoritto impegnato nell’Europeo Enduro (Ph. Dario Agrati)