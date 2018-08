Nuova offerta assicurativa per le moto d’epoca

Con molta soddisfazione, dopo un lungo ma proficuo lavoro, possiamo anticipare la prossima sottoscrizione di una nuova – e molto vantaggiosa – offerta assicurativa per tutti i tesserati FMI che abbiano moto iscritte al Registro Storico FMI.

L‘offerta assicurativa presentata dal broker Marsh per le moto d’epoca è attualmente in via di definizione con la Compagnia Assicuratrice UnipolSai e verrà ufficialmente presentata, attraverso i canali federali istituzionali, nel mese di settembre, una volta messo a punto lo sviluppo software delle procedure, già definite nei caratteri sostanziali.

Di seguito le condizioni economiche della tariffa proposta che, in aggiunta ad ulteriori vantaggi economici, introduce anche una serie di novità relativamente alle condizioni normative di polizza.

LA PROPOSTA SARA’ VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER I TESSERATI FMI.

Premio lordo

Per un solo motociclo/ciclomotore

Valida sia per la guida esclusiva che libera

TERRITORIO PREMIO LORDO

Nord Italia 90,00 euro

Centro Italia 90,00 euro

Sud Italia 110,00 euro

Per più motocicli

Valida per la guida esclusiva

TERRITORIO n. di veicoli PREMIO LORDO

da 1 a 3 145,00 euro

NORD da 4 a 5 193,00 euro

da 6 a 10 264,00 euro

da 11 a 20 330,00 euro

da 1 a 3 156,00 euro

CENTRO da 4 a 5 205,00 euro

da 6 a 10 276,00 euro

da 11 a 20 342,00 euro

da 1 a 3 191,00 euro

SUD da 4 a 5 239,00 euro

da 6 a 10 310,00 euro

da 11 a 20 376,00 euro

Contenuto della proposta assicurativa: i principali vantaggi

Premi validi per tutti i veicoli con più di 20 anni dalla data di costruzione

Assenza di franchigia in caso di sinistro

Nessuna limitazione per conducenti al di sotto dei 25 anni

Non è richiesto il possesso di nessun veicolo supplementare

Gestione di tutte le procedure direttamente online su piattaforma dedicata

Modalità di adesione e strumenti tecnologici

Obbligo di tesseramento alla FMI valido per l’anno in corso

Validità solo per le moto iscritte al Registro Storico della Federazione Motociclistica Italiana

Piattaforma online in grado di effettuare preventivi e di perfezionare il processo di acquisto della copertura assicurativa mediante un pagamento con bonifico bancario o con carta di credito in modo del tutto paperless

Banner/spazi web dedicati ad un «preventivatore» nel sito federale FMI per promuovere la possibilità di ottenere coperture assicurative vantaggiose mediante il tesseramento e l’accesso alla convenzione

Preventivi personalizzati per coloro già iscritti al registro con la necessità di rinnovare la polizza o di assicurare altri veicoli.

Grazie all’intera riforma operata nell’ambito dei contratti assicurativi e dei rapporti con il Broker, siamo arrivati, anche attraverso gare di appalto europee, ad una proposta che riteniamo interessante per il nostro mondo, sia per l’aspetto economico che per la qualità dell’offerta.

Appena la Compagnia Unipol ultimerà i dettagli operativi, provvederemo a comunicare la procedura di attivazione della polizza.

Il Presidente FMI Avv. Giovanni Copioli

Com. Stam.