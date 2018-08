Il Motocross delle Nazioni Europee torna in Polonia. Ecco le squadre italiane

Nel 2017 il Motocross delle Nazioni Europee andò in scena sulla pista di Danzica, in Polonia. Il 9 settembre lo stesso tracciato ospiterà nuovamente la competizione in cui l’Italia è sempre stata grande protagonista. Successivamente all’en plein del 2015 ad Arco di Trento, quando la Maglia Azzurra si impose sia con la squadra maschile che con quella femminile, nel 2016 la manifestazione non si corse e 12 mesi fa la nostra nazionale conquistò il 2° posto con le ragazze e il 3° con i ragazzi.

In vista della gara del 9 settembre, il Commissario Tecnico FMI Thomas Traversini ha convocato:

Squadra maschile

Gianluca Facchetti. Nato a: Treviglio (BG) il 29/03/2000. Moto: KTM. Team: Silver Action. Moto Club: Gallarate. Classe MXoEN: 250 cc

Mattia Guadagnini. Nato a Bassano del Grappa (VI) il 11/04/2002. Moto: Husqvarna. Team: Maddii Racing. Moto Club: Ardosa. Classe MXoEN: 125 cc

Valerio Lata. Nato a Roma il 06/07/2005. Moto: KTM. Team: Marchetti Racing. Moto Club: Tuscia Racing. Classe MXoEN: 85 cc.

Matteo Luigi Russi. Nato a Seriate (BG) il 06/01/2005. Moto: KTM. Team: Silver Action. Moto Club: Costa Volpino. Classe MXoEN: 85 cc

Squadra femminile

Kiara Fontanesi. Nata a Parma il 10/03/1994. Moto: Yamaha. Team: MX Fonta Racing. Moto Club: G.S. Fiamme Oro

Giorgia Montini. Nata a Brescia il 19/02/1999. Moto: Yamaha. Team: Cello 555. Moto Club: MX Garda Lake

Vestendo la Maglia Azzurra, Gianluca Facchetti l’anno scorso si laureò Campione del Mondo 125 cc mentre Kiara Fontanesi è stata protagonista di due successi al Nazioni Europee Femminile. Mattia Guadagnini, Valerio Lata e Matteo Luigi Russi hanno avuto l’opportunità di indossare la divisa della nazionale in diversi appuntamenti internazionali giovanili mentre Giorgia Montini partecipò all’edizione femminile del Nazioni Europee con la seconda squadra schierata nel 2015 ad Arco.

Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI: “L’anno scorso in Polonia siamo riusciti ad ottenere belle soddisfazioni dopo un inizio di giornata complicato. Per quest’anno sono fiducioso, abbiamo due ottime squadre formate da piloti pronti a mettersi in luce. Il layout della pista è molto interessante, credo che si vedranno delle manche equilibrate e spettacolari”.

Nella foto di archivio: il podio femminile del 2017

