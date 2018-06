Turismo e Moto d’Epoca su Motitalia

Il numero di Motitalia dedica ampio spazio al Mototurismo e alle Moto d’Epoca. Numerosi gli argomenti trattati per rivivere gli eventi delle ultime settimane e fare un salto nel passato. La sezione dedicata al Mototurismo si apre a pagina 34 con un approfondimento sul Rally dell’Umbria, evento che ha portato i motociclisti nel cuore verde del nostro Paese. I partecipanti alla 27° edizione del Motogiro d’italia hanno invece attraversato la Motor Valley, in Emilia Romagna. Lo spazio riservato al vintage – da pagina 38 – si apre sottolineandone…lo spirito giovane, con un focus sull’epoca sport che precede un articolo dedicato al turbo sulle giapponesi anni ’80. Sullo stesso tema (il turbocompressore) ecco l’intervista all’Ingegnere Franco Lambertini, che progettò la Morini 500 turbo. La sezione si chiude con la celebrazione dei 23 anni del Registro Storico Aermacchi. Immancabile, infine, la rubrica “Le Mitiche”, per ricordare come per le moto di serie, in Italia la 175 è stata a lungo la classe regina.

