Fine settimana positivo per i Talenti Azzurri FMI del Motocross

Tra il Campionato Italiano Motocross Junior a Savignano sul Panaro e nel Campionato Italiano Motocross Prestige a Castiglione del Lago i piloti supportati dalla FMI si mettono in mostra: vittoria per Pietro Razzini nella Junior 125, podio per Gianluca Facchetti nella MX2

Il fine settimana del 26-27 ha visto i giovani piloti del Motocross coinvolti nel progettoTalenti Azzurri FMI ben figurare tra la tappa a Savignano sul Panaro del Campionato Italiano Motocross Junior Selettive Centro Sud ed a Castiglione del Lago, teatro di un nuovo appuntamento del Campionato Italiano Motocross Prestige.Partendo dall’atto conclusive delle Selettive Centro Jud dell’Italiano MX Junior, Pietro Razzini è stato il grande protagonista del fine settimana. Il giovane pilota supportato dalla FMI, in ripresa dall’infortunio rimediato a Mantova che lo ha costretto ad un prolungato stop, ha dato prova di tutto il suo valore: terzo tempo nelle qualifiche ufficiali, 2° e 1° nelle due manche assicurandosi la vittoria di giornata. Grazie a questa affermazione Razzini si è garantito l’accesso alle Finali dell’Italiano Motocross Junior, archiviando le Selettive Centro Sud al quinto posto in campionato nonostante l’assenza per infortunio nella prima tappa disputatasi a Montalbano.

A dir poco positivo anche il bilancio dei Talenti Azzurri FMI impegnati a Castiglione del Lago nel Campionato Italiano Motocross Prestige. Gianluca Facchetti, iscritto alla classe MX2, ha ribadito il suo stato di forma sin dal miglior tempo nelle qualifiche. In Gara 1 del Gruppo A il Campione del Mondo Motocross Junior 125cc in carica si è assicurato una splendida vittoria, portando a termine al 2° posto Gara 2 e nella graduatoria di giornata senza tralasciare il dodicesimo posto nella “Supercampione” (MX1-MX2).

Reduce dall’affermazione nell’EMX125 European Championship a Teutschenthal, Mattia Guadagnini si è presentato al via di Castiglione del Lago con una 250cc 2 tempi mettendosi subito in mostra con il quarto tempo in qualifica, un quinto ed un decimo posto nelle due manche impreziositi dal settimo posto di giornata ed il tredicesimo nella Supercampione. Tra i Talenti Azzurri FMI presenti nella MX2 anche Paolo Lugana (8° e 7°, 9° di giornata), Matteo Puccinelli(9° e 14°, 10° dell’evento) più Alessandro Facca, quest’ultimo con un primo ed un secondo posto in trionfo nel Gruppo B.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “Un fine settimana davvero positivo per i Talenti Azzurri FMI del Motocross. A Savignano sul Panaro Pietro Razzini si è assicurato la vittoria nella Junior 125cc e la qualificazione alle fasi finali del campionato. Per Pietro una bella iniezione di fiducia, considerato che è reduce dall’infortunio di Mantova e sta ritrovando il giusto ritmo-gara in previsione della sua prima esperienza nell’Europeo 125cc in Francia. Bene anche i Talenti Azzurri impegnati a Castiglione del Lago nell’Italiano Motocross Prestige. Mi ha fatto davvero piacere che Gianluca Facchetti abbia preso parte a questo weekend di gara in Italia, per lui decisamente funzionale a prepararsi ai prossimi appuntamenti continentali ottenendo oltretutto una vittoria di manche ed il secondo posto di giornata nella MX2. Bella prestazione anche da parte di Mattia Guadagnini, dopo il trionfo nell’Europeo 125 a Teutschenthal eccezionalmente al via con una 250cc 2 tempi per una gara di allenamento che lo ha visto lottare nelle posizioni che contano della categoria. Un plauso anche a Paolo Lugana che ha ottenuto un ottavo ed un settimo posto nelle due gare, così come a Matteo Puccinelli che sta ritrovando il congeniale ritmo-gara dopo una serie di infortuni tra scapola e polso che lo hanno costretto ad uno stop forzato nell’ultimo periodo. Da sottolineare anche la vittoria nel Gruppo B di Alessandro Facca, di buon auspicio per i prossimi impegni del calendario“.

Per i Talenti Azzurri FMI si prospetta un mese impegnativo a livello internazionale: i piloti dell’EMX250 European Championship torneranno in azione il prossimo fine settimana a Matterley Basin (Gran Bretagna) mentre gli iscritti all’EMX125 European Championship appuntamento a St. Jean d’Angely (Francia) il 9-10 prossimi, in questa circostanza insieme proprio ai piloti della 250.

Com. Stam.