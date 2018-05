Tre italiani fra i Direttori di Commissione nella FIM per il quadriennio 2019-2022

Nei giorni scorsi si è svolta a Mies, in Svizzera, la riunione del FIM Board of Directors, l’organo decisionale della Federazione Internazionale di Motociclismo.

Nel corso dei lavori, presieduti dal Presidente FIM Vito Ippolito, si è discusso di governance dello sport e di altri temi di forte interesse per la Federazione Internazionale e per le Federazioni motociclistiche nazionali. Al termine dell’incontro il Board ha nominato i nuovi Direttori delle Commissioni per il quadriennio 2019 – 2022. Tre di questi erano stati proposti dalla Federazione Motociclistica Italiana:

Armando Castagna – Direttore della Track Racing Commission, Commissione che si occupa di Track Racing, Speedway, Long Track, Grass e Ice Racing (confermato dal quadriennio precedente).

Fabio Fazi – Direttore della International Technical Commission, la Commissione Tecnica Internazionale (nuovo incarico, in precedenza era membro della stessa commissione).

Francesca Marozza – Direttrice della Pubblic Affairs Commission, la Commissione Affari Pubblici che difende i diritti dei motociclisti nel loro ruolo di cittadini e consumatori (nuovo incarico, in precedenza era membro della stessa commissione).

La ratifica di tali nomine evidenzia la competenza delle persone e l’importanza della FMI nel contesto internazionale, come sottolinea il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni Copioli: “Sono particolarmente orgoglioso. La nostra Federazione sarà l’unica, tra quelle nazionali, ad avere tre Direttori di Commissione all’interno della FIM nel prossimo quadriennio. Ciò testimonia la credibilità e l’importante ruolo che abbiamo nel contesto europeo e mondiale. Rivolgo i miei personali complimenti a Francesca Marozza, Armando Castagna e Fabio Fazi. Stiamo mettendo a punto un programma per l’attività internazionale che ci vedrà protagonisti anche in altri ruoli, a partire delle prossime nomine dei componenti delle Commissioni”.

Com. Stam.