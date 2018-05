Sconti Corsica Ferries per Tesserati FMI

La promozione di Corsica Sardinia Ferries dedicata ai tesserati FMI prosegue anche per il 2018. Grazie a quest’offerta i tesserati FMI avranno l’8% di sconto immediato su tutte le prenotazioni, valido sempre, inclusa l’esenzione del costo di prenotazione e l’accesso prioritario a tutte le offerte promozionali. Per utilizzare la convenzione è sufficiente visitare il sitowww.corsica-ferries.it/vostro-spazio/conto.html, e creare un proprio codice cliente Corsica Club personale (clicca qui per crearlo) da associare, al momento della registrazione, al codice riservato ai tesserati FMI.

Com. Stam.