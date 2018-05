Prosegue la riapertura delle strade in Abruzzo

Non si fermano i lavori di manutenzione e ripristino delle strade abruzzesi che, anzi, proseguono quotidianamente anche grazie all’impegno della Federazione Motociclistica Italiana. Dopo gli incontri istituzionali avvenuti nelle settimane scorse e i conseguenti progressi nel rifacimento del manto stradale e non solo, si è tenuta ad Avezzano – presso la sede decentrata della Provincia dell’Aquila – un’ulteriore riunione.

Vi hanno partecipato il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, il Consigliere Delegato alla Viabilità della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi, il Consigliere provinciale Alfonsino Scamolla, ilResponsabile delle Politiche Istituzionali FMI, Tony Mori, il Presidente del Comitato Regionale FMI Abruzzo, Elvio Fortuna e il Presidente del Moto Club Carsoli Enduro, Pierluigi Pantalone.

Il Presidente Caruso, non potendo presenziare alla riunione, ha voluto prendere parte all’intero incontro in collegamento telefonico, esponendo lo stato dell’arte dei lavori sulle strade abruzzesi. Nell’occasione è emerso che fino ad i lavori stessi si sono conclusi sull’80% della rete viabile (circa 1800 chilometri) inizialmente interessata dalla chiusura, mentre la riapertura totale delle strade è prevista tra martedì e mercoledì. Inoltre sono iniziate le opere di manutenzione lungo 75 chilometri della SS 83 e nelle ultime ore si sono concluse quelle sulla SS 80 del Gran Sasso e sulla Strada che conduce a Campo di Giove.

Il Presidente FMI Giovanni Copioli, che segue costantemente la situazione,esprime ampia soddisfazione per gli ultimi sviluppi: “Insieme alla Provincia dell’Aquila stiamo lavorando intensamente per migliorare la condizione delle strade abruzzesi così da soddisfare le istanze dei motociclisti della regione e non solo. Anche in Abruzzo il motociclismo è determinante per l’economia del territorio, per questo ritengo fondamentali gli interventi di riqualificazione della viabilità, che continueremo a monitorare con grande attenzione. Voglio inoltre sottolineare l’ottimo lavoro e la grande disponibilità da parte della Provincia con cui continueremo a collaborare”.

Tony Mori, Responsabile Politiche Istituzionali FMI: “Con la Provincia dell’Aquila stiamo avendo una collaborazione costante, un’interazione pressoché quotidiana. Siamo molto soddisfatti di come stanno procedendo i lavori, sia dal punto di vista della rapidità che della qualità. Inoltre il Presidente del Comitato Regionale FMI Abruzzo, Elvio Fortuna, ha proposto di inserire il motociclista Pierluigi Pantalone in audizione permanente all’interno della Commissione Viabilità. Sarà lui il tramite tra i motociclisti che percorrono le strade abruzzesi e le Istituzioni; inoltre avrà cura di comunicare la condizione della viabilità regionale, e di proporre attività e iniziative motociclistiche in collaborazione con la Provincia stessa”

