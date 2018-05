Firmato a Genova il Protocollo d’Intesa con la Regione Liguria per la promozione del Mototurismo FMI

Il Mototurismo FMI è stato riconosciuto ancora una volta come vettore essenziale per la promozione del territorio tramite la firma del Protocollo di Intesa tra la Regione Liguria e la Federazione Motociclistica Italiana. All’incontro istituzionale, tenutosi ieri a Genova presso la sede della Regione, erano presenti il Presidente del Comitato Regionale FMI Liguria, Giulio Romei, il Responsabile del Turismo Adventouring FMI, Corrado Capra, e l’Assessore alla Promozione turistica e Marketing territoriale della Regione Liguria, Giovanni Berrino.

Nel Protocollo si individua il turismo motociclistico come prodotto turistico di nicchia ad alto potenziale. In particolare, si evidenzia come “le manifestazioni organizzate dalla FMI sul territorio ligure richiamano importanti flussi turistici sia italiani che stranieri”. Ed è quindi interesse della Regione Liguria promuovere gli eventi organizzati dalla Federazione.

Nel Protocollo viene sottolineato come sia “interesse della Regione Liguria promuovere manifestazioni organizzate dalla FMI sul territorio”. L’utilizzo della rete stradale da parte dell’utenza motociclistica realizza infatti “un apprezzabile interesse per nuovi itinerari turistici, ponendosi come strumento di promozione dei luoghi attraversati (a volte non ricompresi in quelli già interessati da flussi turistici di massa) e di potenziamento della domanda di fruizione delle strutture ricettive presenti sul territorio”.

In attuazione del Protocollo, la Regione Liguria metterà a disposizione l’utilizzo gratuito di sale e spazi per eventuali conferenze stampa e fornirà un adeguato supporto alla FMI per facilitare i contatti con i Comuni e gli altri soggetti interessati al raggiungimento degli obiettivi presenti nel Protocollo stesso. Tra questi, vi è anche la nascita di una campagna di Educazione Stradale.

Giulio Romei, Presidente Comitato Regionale FMI Liguria: “Questo Protocollo di Intesa è un riconoscimento importante della nostra Regione verso il turismo motociclistico FMI (in particolare l’Adventouring) rispettoso dell’ambiente e che predilige quelle parti del territorio più nascoste al turismo di massa. Le presenze dei motociclisti ad eventi organizzati sotto l’egida del Comitato Regionale FMI Liguria l’anno scorso è stata pari a circa 7.600 persone, e stimo abbia “messo in moto” un movimento di circa 37.000 unità tra motociclisti, accompagnatori e pubblico. L’auspicio quindi è quello di ampliare la collaborazione con la Regione Liguria per favorire lo sviluppo del connubio motociclisti-turismo, per il nostro magnifico territorio!”.

Com. Stam.