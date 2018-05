Talenti Azzurri FMI Motocross: vittoria di Guadagnini nell’Europeo 125 in Germania

A Teutschenthal (Germania) Mattia Guadagnini conquista una splendida vittoria, la seconda in quattro round per un pilota coinvolto nel progetto Talenti Azzurri FMI.

Quattro round dell’Europeo EMX125 disputati, due vittorie dei piloti del Motocross coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI della Federazione Motociclistica Italiana. Dopo la splendida affermazione di Emilio Scuteri ad Arco di Trento, nel quarto appuntamento stagionale andato in scena a Teutschenthal (Germania) si è assicurato la vittoria Mattia Guadagnini, sedicenne portacolori del Team Maddii Racing Husqvarna già vincitore quest’anno degli Internazionali d’Italia classe 125cc.Reduce da un infortunio che lo ha costretto ad uno stop forzato nei primi eventi del calendario,Mattia Guadagnini ha ampiamente dato prova del suo valore a Teutschenthal. Il più veloce nelle qualifiche del Gruppo B con un gran vantaggio sui più diretti inseguitori, nelle due manche ha completato l’opera: 2° in Gara 1, vincitore

Parallelamente al weekend da incorniciare vissuto da Mattia Guadagnini, tra i Talenti Azzurri FMIAndrea Bonacorsi (KTM Silver Action) ha concluso ventitreesimo in virtù di un diciannovesimo e di un ventiduesimo posto nelle due manche, conquistando inoltre la vittoria nella Last Chance Race. Per Alessandro Facca (Marchetti Racing Team KTM) una trasferta in Germania difficile, ma con buone performance espresse soprattutto nelle battute iniziali delle due gare.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “Siamo davvero molto contenti. Quattro round dell’Europeo 125 finora disputati, due vittorie dei Talenti Azzurri con Scuteri ad Arco di Trento e, adesso, con Guadagnini a Teutschenthal. Mattia si è reso protagonista di un weekend semplicemente perfetto dove non ha sbagliato nulla, mostrando una grande maturità. Il fine settimana era iniziato alla grande con il miglior tempo nelle qualifiche con 1″5 di vantaggio sul più diretto inseguitore, mentre nelle due gare ha confermato il suo valore: nella prima ha concluso secondo mentre in Gara 2, dopo essersi ritrovato in testa, ha resistito alla rimonta di Hofer. Non è stato facile portare a casa il risultato considerando che la pista, particolarmente fangosa, in quel frangente era mono-traiettoria: Mattia ha dovuto tenere alto il livello di concentrazione per divincolarsi dalle difficoltose fasi di doppiaggio e rispondere ai tentativi di sorpasso di Rene Hofer. Questa vittoria dimostra che lui può stare là davanti e giocarsi risultati importanti, pertanto in Francia si presenterà con la piena consapevolezza dei propri mezzi affrontando il weekend con un’ottica diversa. Quanto a Bonacorsi, dopo un inizio non facile ha vinto la Last Chance Race ed in Gara 1 si è prodotto in un’apprezzabile rimonta conquistando qualche punto per la classifica. Nella seconda manche, dopo una caduta al via, Andrea è stato autore di un buon recupero in una pista che non permetteva tanti sorpassi. Per Facca la trasferta in Germania non è stata particolarmente fortunata: nella prima manche è finito a terra due volte, nella seconda quando era intorno l’ottava posizione è stato costretto al ritiro per un inconveniente tecnico. Avrà modo di rifarsi nelle prossime tappe dell’Europeo“.