Secondo Raduno Collegiale per i Talenti Azzurri FMI dei Quad

Nuovo appuntamento con la scuola dedicata ai piloti dei Quad coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI, impegnati in questa circostanza a Faenza.

Da Cingoli a Faenza proseguono le attività rivolte ai dieci piloti dei Quad coinvolti nel progettoTalenti Azzurri FMI. Archiviato il primo Raduno Collegiale tenutosi presso il tracciato “Il Tittoni” di Cingoli, questa volta gli atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana si sono ritrovati a Faenza per due giorni di allenamento andati in scena tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio.Tutti e dieci i Talenti Azzurri non hanno mancato l’appuntamento voluto e sostenuto dalla FMI sotto la guida del Coordinatore Nazionale Quad Antonio Assirelli e del tecnico Federale, già pluricampione italiano, Nicola Montalbini.La due-giorni di attività si è tenuta a meno di 48 ore dal secondo round del Campionato Italiano Racing Quad di Montese dove i Talenti Azzurri FMI hanno ben figurato in tutte le classi al via. Per quanto concerne il Raduno Collegiale di Faenza, i 10 atleti presenti hanno avuto modo di applicarsi sia in lezioni teoriche che pratiche in una pista divisa in diversi settori, testata e percorsa a più riprese studiando le giuste traiettorie, individuando i punti più critici.Proprio su questo impianto i Talenti Azzurri FMI saranno protagonisti il 3

I 10 piloti dei Quad coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI

