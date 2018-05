A Riccione la riunione plenaria della FMI

Si è tenuta presso l’Hotel Club di Riccione (RN), nelle giornate di venerdì e sabato, la riunione annuale della Federazione Motociclistica Italiana presieduta dal Presidente FMI Giovanni Copioli. Vi hanno partecipato i Vice Presidenti FMI Vittorio Angela e Giuseppe Bartolucci, il Segretario Generale FMI Alberto Rinaldelli, tutti i Consiglieri Federali, i Presidenti dei Comitati Regionali FMI e i rappresentanti di ogni Settore, Dipartimento e Commissione federale.

In un clima di forte collaborazione, si è avuto un continuo e proficuo confronto durante il quale ogni componente della FMI ha potuto proporre idee ed iniziative. Nella intensa e produttiva full immersion sono stati affrontati numerosi argomenti e novità in previsione del 2019: dai nuovi adempimenti di legge che coinvolgeranno i Moto Club nel prossimo futuro, all’analisi dei dati aggiornati di tesseramento e di MyFMI. Sono state presentate poi una nuova e vantaggiosa assicurazione per le moto d’epoca e la nuova App della Commissione Turistica e Tempo Libero, davvero completa e utile con le più aggiornate funzioni sia per la geolocalizzazione e la sicurezza che per l’iscrizione alle manifestazioni e con le funzioni social di condivisione. Successivamente sono stati presentati i nuovi siti dei Comitati Regionali FMI prima degli interessanti interventi che hanno riguardato il Registro Storico, il Settore Tecnico, la Commissione Ambiente e la Commissione Impianti. Particolarmente apprezzati i supporti offerti dal Ragioniere Marco Perciballi e dall’avvocato Ernesto Russo, che hanno chiarito molti passaggi nei vari iter legali e amministrativi.

Il Presidente Copioli alla conclusione dei lavori ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di questo intenso incontro. Si è ribadito lo spirito di squadra e di partecipazione. Moltissimi i temi trattati e per questo forse il tempo è stato tiranno, ma ritengo la condivisione indispensabile per affrontare le novità che stiamo mettendo in campo e che diventeranno operative già nei mesi a venire. Voglio ringraziare tutti i partecipanti per il loro contributo e la loro disponibilità”

