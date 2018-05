Demo Ride Kawasaki a Vallelunga

In occasione della prima tappa del Campionato Italiano Vintage Endurance FMI, 20 all’Autodromo di Vallelunga, Kawasaki offre demo ride gratuiti a tutti gli appassionati. Sarà possibile testare le nuovissime Z900RS e Z900RS CAFE, in totale sicurezza, lungo un percorso stradale nei pressi del Circuito. Attenzione: per effettuare il test ride è obbligatorio presentarsi muniti di abbigliamento tecnico protettivo e della patente di guida in corso di validità. La disponibilità dei modelli Kawasaki dipenderà dal regolare svolgimento delle prove. Per accedere all’area Kawasaki riservata ai demo ride, posta all’interno del Paddock, è necessario ritirare un Pass specifico che viene distribuito alla reception del Vallelunga Park Hotel, vicinissimo all’ingresso del Circuito

