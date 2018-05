E’ online Motitalia Riscossa Enduro

La scalata di Alex Salvini al vertice del Mondiale Enduro! La copertina del numero di Motitalia (sfogliabile sul sito motitalia.it o tramite App per dispositivi Andriod e iOS) è dedicata all’avvio di stagione del pilota bolognese, il quale dopo tre Gran Premi è in testa alla EnduroGP e guida la pattuglia di giovani azzurri che vede Cavallo, Verona e Soreca in vetta al Mondiale EJ. Un’Italia vincente anche in Moto2 e Moto3, a cui è dedicato un lungo articolo nelle pagine interne, dove si si possono leggere gli approfondimenti sul CIV e sulla crescita dei nostri ragazzi di prospettiva.

Ampio spazio, poi, all’interessante intervista del Segretario Generale FMI, Alberto Rinaldelli, che spiega la struttura, i rapporti internazionali e i prossimi obiettivi della Federazione. Alla quale era molto legato Claudio Annichiarico, scomparso recentemente e da sempre impegnato nella Velocità d’Epoca. La sezione Mototurismo si apre con il commento al convegno “Costiera e Mototurismo: opportunità e sostenibilità” di Amalfi (SA), per proseguire con le emozioni lasciate dal Rally dell’Umbria e dal Motogiro d’Italia. Le pagine dedicate al vintage spiegano invece il fenomeno dell’Epoca Sport (Velocità in pista, Regolarità, Cross e Trial), inoltre ci portano ad analizzare aspetti tecnici come il turbo sulle Jap Anni ’80. La rubrica “Le mitiche” è dedicata al successo delle moto 175 cc di serie in Italia. Sfogliate le pagine riservate ai Moto Club, ecco l’intervista a Giacomo Caliterna (Marketing Specialist di Beta Motor) che precede il test della Yamaha Super Ténéré Raid Edition.

Clicca qui scarica l’app per dispositivi iOS e Android. per leggere Motitalia o

Com. Stam.