PATA Italian Round WorldSBK – Imola 13 Maggio

In terra di Romagna tra le rive del Santerno, nello storico circuito intitolato ad Enzo e Dino Ferrari di Imola, si è corso il quinto round del campionato del Mondo SuperBike, la massima espressione competitiva delle derivate di serie.

Il Gas Racing Team, solitamente impegnato nel Campionato Italiano Velocità SuperSport600, si è presentato all’appuntamento internazionale corso in Romagna come Wild Card, sempre con le Yamaha R6 affidate al pluricampione italiano Massimo Roccoli e ad Lorenzo Gabellini al suo esordio nel Mondiale di categoria, che per l’occasione ha lasciato il suo consueto 36 per il 60 (dedicato all’amico Bryan).La gara si è corsa domenica nei 17 giri previsti, sotto un sole primaverile non sono mancate le emozioni e le delusioni. Massimo Roccoli, partito dalla settimana posizione in griglia dopo una qualifica a dir poco superlativa riesce con una partenza fulminea a transitare in terza posizione, riuscendo a rimanere nel gruppo di testa solo per alcune tornate, sino al suo ritiro causato da una caduta alla Rivazza. Gara in salita per il giovane Lorenzo Gabellini, alla sua prima esperienza internazionale, partito dall’ottava fila non sfigura con una gara tutta di cuore conclude 20°, seconda tra le Wild Card.

1 J. CLUZEL Yamaha…

20 GABELLINI Lorenzo Yamaha + 47.993

RT ROCCOLI Massimo Yamaha –

Paolo Meluzzi – Team Manager: “Essere al mondiale e sempre una bella esperienza, ringrazio

Fashion Box Srl e Carmeli che ci hanno sostenuto in questa esperienza.”

Stefano Morri – Direttore sportivo: “Questo week-end è stato positivo. Senza la pressione del

campionato abbiamo potuto lavorare serenamente e far fare esperienza ai nostri piloti in ottica

futura.”

Lorenzo Gabellini: “Una bella esperienza potermi confrontare con i migliori, sebbene le mie

condizioni fisiche sono ancora un po’ difficili, ma ho avuto modo di lavorare molto e sono fiducioso

per le prossime gare.”

Massimo Roccoli: “Tornare al mondiale è sempre meraviglioso, mi sento a casa… anche se ho fatto

più di 100 gare, l’emozione è uguale all’esordio del 2004. Confrontarsi con i migliori da sempre

grandi stimoli, sono dispiaciuto per la caduta ma queste sono le corse. Sono contento perché con

questo pacchetto possiamo esser competitivi nei prossimi appuntamenti.”