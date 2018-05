Esperienza e risultati per i Talenti Azzurri FMI nell’ELF CIV al Mugello

I Talenti Azzurri FMI della Velocità si confermano ad alti livelli nel corso del Round 3-4 dell’ELF CIVclassi Moto3, PreMoto3 e Supersport 300.

Archiviato un più che positivo esordio stagionale, al Mugello è proseguita la stagione 2018 nell’ELF CIV per i 24 Talenti Azzurri FMI della Velocità. Il Round 3-4, disputatosi in condizioni meteorologiche variabili sin dalle prove libere del giovedì, ha prodotto risultati di rilievo per gran parte dei piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana nelle classi Moto3, PreMoto3 e Supersport.Partendo dall’ELF CIV Moto3, in Gara 1 alle spalle del vincitore Stefano Nepa hanno concluso le TM condotte dai Talenti Azzurri Raffaele Fusco (Gradara Corse) e Kevin Zannoni (TM Racing Factory 3570 MTA), quinto un sempre più convincente Nicola Fabio Carraro (Team Minimoto Portomaggiore) con il mattatore di Misano Nicholas Spinelli (Gresini Racing Junior Team) sesto a precedere Edoardo Sintoni (Pro Racing Team) classificatosi ottavo. L’indomani, in una Gara 2 caratterizzata da numerosi colpi di scena, una caduta nel finale ha tolto di scena Spinelli, successivamente salito in sella portando a termine la corsa al decimo posto. Con i punti conquistati il Campione CIV Moto3 in carica conserva la leadership di campionato, ma con più soltanto un punto di vantaggio rispetto a Zannoni, nuovamente terzo all’esposizione della bandiera a scacchi preceduto dal vincitore Riccardo Rossi e Stefano Nepa. Per quanto concerne gli altri Talenti Azzurri, quarto Sintoni seguito da Carraro e Fusco, rispettivamente quinto e settimo.

Le due gare dell’ELF CIV PreMoto3 sono state vissute tra conferme e qualche rammarico per i Talenti Azzurri FMI. Nella classe 250cc 4 tempi Alberto Surra (2WheelsPoliTO) con un sesto ed un secondo posto si è confermato leader con vantaggio del campionato, sale invece in terza posizione Gabriele Mastroluca (Kuja Racing) con due gare portate a termine al quarto e quinto posto. Pregevole il rendimento di Mattia Rato (Pasini Racing Team), positivo secondo lottando per la vittoria in Gara 1, salvo finire a terra l’indomani travolto da un altro pilota. Weekend sul tracciato di casa da rimarcare in termini di performance per Matteo Boncinelli (RMU VR46 Riders Academy, 5° e 4°), mentre diverse vicissitudini e contatti con gli avversari hanno rallentato Nikolas Marfurt (2WheelsPoliTO, 7° in Gara 1), Marco Gaggi (14° in Gara 2 dopo diverse disavventure e problematiche registratesi in Gara 1), Andrea Natali (10° nella prima manche), Nicola Chiarini(13° in Gara 1) e Alessandro Zanca (18° e 17°). Passando alla 125cc 2 tempi, Mirko Gennai ha dato prova del proprio valore con la conquista della pole position e del 2° posto in Gara 1, mentreFilippo Bianchi (4° e 3°) si ritrova ora a sole 7 lunghezze dalla leadership del campionato.

Le due gare dell’ELF CIV Supersport 300 hanno nuovamente messo in mostra il potenziale velocistico di Thomas Brianti (KTM Runner Bike), vincitore di Gara 1 ed in grado di riconfermarsi anche nella seconda manche salvo, per un’irregolarità tecnica (non determinante in termini di incremento delle prestazioni della propria moto), esser escluso dalla classifica. Positivo weekend al Mugello per Gabriele Giannini, sul podio di Gara 2 (3°) con la Kawasaki del GP Project Team, apprezzabile il rendimento di Alessandro Arcangeli, con la Yamaha di AG Motorsport Italia 4° e 6° nelle due gare. Sfortunato invece il Campione in carica Luca Bernardi (Yamaha Team Trasimeno), 8° e fuori gioco in Gara 2 per un contatto causato da un altro pilota, da segnalare infine i risultati conseguiti da Francesco Pastore (Yamaha CH4, 5° e 8°) e Matteo Bertè (Yamaha ProGP, 7° E 9°), qualche problema in più del previsto per Omar Bonoli (Yamaha Team Trasimeno, 7° in Gara 2) e Marco Carusi (Yamaha Scuola Italiana Piloti, 15° e 26°).

Roberto Sassone, Direttore Tecnico Velocità FMI: “Al Mugello i Talenti Azzurri hanno vissuto un fine settimana importante per la loro crescita sportiva e professionale. Da parte nostra è stato interessante osservare e capire come reagiscono i piloti alle difficoltà, partendo dalle prime prove libere. Con il meteo variabile i piloti hanno dovuto inseguire per tutto l’arco del fine settimana la messa a punto ideale, trovando un setting congeniale con il lavoro compiuto turno dopo turno. Di fatto per i Talenti Azzurri è stato un weekend di rincorsa, con molti di loro che hanno vissuto degli episodi sfortunati tra problemi tecnici e contatti, ma nel contempo si è trattato di un fine settimana intenso e produttivo come testimoniano i risultati conseguiti. Mi preme sottolineare il forte spirito di squadra e appartenenza di tutto il gruppo dei Talenti Azzurri, mostrato a più riprese nei briefing organizzati dal Settore Tecnico: senza dubbio questo è un aspetto importante e che servirà loro per la crescita sotto l’aspetto tecnico e comportamentale“.

L’ELF CIV tornerà in azione nel fine settimana del 23-24 prossimi all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola per il Round 5-6 della stagione 2018.

