Quarto stage per i Talenti Azzurri FMI del Trial

I sette piloti del Trial coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI si sono ritrovati al Metzeler Offroad Park NILS di Pietramurata per il quarto Raduno Collegiale del 2018.

Proseguono senza soste le attività del Settore Tecnico FMI rivolte ai piloti del Trial coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI. Sabato 28 e domenica 29 presso il Metzeler Offroad Park NILS di Pietramurata si è tenuto il quarto stage in ordine di tempo del 2018 con l’adesione di tutti e sette i piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana, impegnati in una serie di esercizi specifici indispensabili per proseguire al meglio una stagione finora ricca di soddisfazioni in termini di risultati conseguiti.All’appello non è mancato il pluri-Campione Italiano Matteo Grattarola, reduce dalla perentoria affermazione nel CITO a Lazzate, così come Lorenzo Gandola (primatista della TR2), Carlo Alberto Rabino, Alex Brancati (in trionfo a Lazzate nella graduatoria Femminile) ed i tre giovanissimi della TR3 125: Andrea Gabutti, Alex Curti e Valentino Feltrin.Accanto ai sette Talenti Azzurri FMI hanno preso parte alla due-giorni di Raduno Collegiale due protagoniste del Trial a livello nazionale ed internazionale, Sara Trentini e Martina Gallieni.

Fabio Lenzi, Direttore Tecnico Trial FMI: “Per i Talenti Azzurri si è trattato del quarto stage nel corso del 2018. Presenti a Pietramurata tutti i piloti coinvolti nel progetto, lo Staff Tecnico FMI più Sara Trentini e Martina Gallieni, abitualmente impegnate nel Trial a livello internazionale. Il lavoro nei due giorni si è suddiviso nella consueta parte generale, mentre i piloti si sono dedicati ad una simulazione di gara con il chiaro intento di raccogliere dati e confrontarli in vista dei prossimi appuntamenti del calendario. L’unica nota stonata di questo Raduno Collegiale l’infortunio di Valentino Feltrin, il quale ha rimediato una frattura composta dello scafoide sinistro: nei prossimi giorni saranno effettuati tutti gli esami ed accertamenti del caso con la speranza di rivederlo quanto prima in azione“.

Com. Stam.

Foto di gruppo dei Talenti Azzurri FMI e del Settore Tecnico Trial della Federazione Motociclistica Italiana a Pietramurata