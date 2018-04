Buon inizio per i Talenti Azzurri FMI impegnati nel CIV Junior

Il fine settimana del 21-22 ha visto l’Autodromo Tazio Nuvolari di Cervesina (PV) ospitare il primo appuntamento stagionale del CIV Junior con i (giovanissimi) Talenti Azzurri FMI della Velocità subito protagonisti. Tra MiniGP 50cc e Campionato Italiano OHVALE GP-0, i piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana hanno messo a segno risultati di rilievo conquistando vittorie in tutte le loro categorie di appartenenza.

Nelle due gare della top class MiniGP 50cc, nuovo format introdotto quest’anno nel contesto del CIV Junior mutuato dall’esperienza di successo del Campionato Italiano Minimoto, si sono assicurati una vittoria a testa Luca Lunetta e Demis Mihaila con Alex Venturini a sua volta in piena corsa per il primato. Alla sua prima stagione completa nella serie con la RMU dell’AC Racing Team, Lunetta ha dato prova del suo valore in Gara 1, mentre una scivolata nella seconda manche ha spalancato le porte al (meritato) successo del “rookie” Mihaila a precedere il compagno di squadra in RMU Pasini Racing, Alex Venturini. Sempre nella MiniGP 50cc, rimarchevole la crescita espressa di Christian Basso con due quarti posti all’attivo, qualche difficoltà in più perFlaviomassimo Piccolo dal talento per emergere nel prosieguo della stagione.

I successi dei Talenti Azzurri FMI sono proseguiti anche nel Campionato Italiano OHVALE GP-0 con Edoardo ‘Edos’ Liguori (classe 160) e Alessandro Zanca (190) vincitori di entrambe le gare, ritrovandosi di conseguenza entrambi capo-classifica a punteggio pieno nelle rispettive categorie di appartenenza.Roberto Sassone, Direttore Tecnico Velocità FMI: “Un weekend estremamente positivo. Liguori ha vinto nella OHVALE 160, mentre Zanca si è imposto nella 190 con autorità. Passando alla MiniGP 50cc, categoria dal livello generale molto alto, Mihaila, Lunetta e Venturini sono stati i grandi protagonisti e si sono giocati il primo posto nelle due gare, di fatto da esordienti nella categoria. Lunetta e Mihaila si sono assicurati una vittoria a testa, così come Venturini è rimasto in piena corsa per il gradino più alto del podio in Gara 1 prima di una caduta, portando a termine Gara 2 in seconda posizione. Bella prova anche per Basso in forte crescita, mentre Piccolo ha vissuto un fine settimana un po’ sottotono, ma ha indiscutibilmente tutto il potenziale e talento per imporsi ai vertici nei prossimi round. Con i Talenti Azzurri, così come per tutti i piloti di Minimoto e MiniGP, abbiamo impostato nella giornata del il consueto lavoro definito con il Settore Tecnico FMI: ricognizioni della pista, briefing e monitoraggio in pista ad ogni turno da parte dei tecnici federali. Con i Talenti Azzurri abbiamo inoltre organizzato un briefing specifico mattina, con il focus incentrato prevalentemente sulle strategie di gara“.

Il CIV Junior tornerà in azione nel fine settimana del 12-13 all’Autodromo Daniel Bonara di Franciacorta (BS) con sempre protagoniste la top class MiniGP 50cc ed il Campionato Italiano OHVALE GP-0.

