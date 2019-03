Calcio femminile serie C: Presentazione Ludos Palermo- Chieti

Domenica la Ludos ritorna in campo per il recupero della diciannovesima giornata del Campionato di serie C di calcio femminile. Le siciliane affronteranno tra le mura amiche le neroverdi del Chieti.

Il match si disputerà alle 13,45 sul sintetico del “Pasqualino” di Carini e verrà diretto dal Sig. Franzoni di Lovere (assistenti di linea Pellitteri e Grasso di Palermo).

La squadra di Coach Licciardi ha già voltato pagina dopo lo scivolone col Grifone e punta a fare bottino pieno per poter riagganciare proprio le laziali al secondo posto in classifica.

Lo scorso 16 dicembre, nella partita di andata, la Ludos espugnò il terreno di gioco del Chieti con un rotondo 6-0. In quel match andarono a segno capitan Cusmà, La Mattina, Dragotto (autrice di una doppietta), Bassano e Sciarratta.

Questa sarà la quarta sfida che si gioca a Palermo tra i due clubs ed il bilancio attualmente è di due vittorie per le abruzzesi e una per le siciliane. Complessivamente i precedenti tra le due formazioni (inclusa la partita di andata) sono sette con quattro successi per la Ludos e tre per il Chieti.

Numerose le assenze per infortunio tra le fila della compagine guidata da Coach Licciardi. Infatti Carmen Buttacavoli, rientrata da due partite dopo un lungo stop per un problema al ginocchio, si è nuovamente fermata. Restano ancora in infermeria Giaimo e Todaro. Sta recuperando, ma non sarà convocabile, l’esterno statunitense Newcomb. L’unico rientro è quello del portiere Iemma, che torna disponibile dopo circa due mesi di assenza.

Com. Stam.