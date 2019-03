Palmanova (UD), 22 marzo 2019 – E’ stata inaugurata questo pomeriggio, in presenza dei vertici del calcio italiano e delle istituzioni locali, la nuova sede del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della Lega Nazionale Dilettanti a Palmanova, la città patrimonio UNESCO che da oggi prende ufficialmente il posto di Trieste come punto di riferimento per il mondo del pallone friulano.

L‘idea di una casa comune per lo sport più amato diventa così finalmente realtà: qui, sotto lo stesso tetto, si riuniranno tutte le componenti regionali a partire dagli arbitri, la giustizia sportiva e il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per finire alle rappresentative giovanili e i loro staff tecnici.Al taglio del nastro, seguito da una visita all’edificio affacciato in Piazza Grande e al talk condotto dalla giornalista Giorgia Bortolossi, hanno partecipato i massimi dirigenti di FIGC e LND Gabriele Gravina e Cosimo Sibilia, entrambi già da giovedì in Friuli per seguire gli impegni dell’Under 21 e della Nazionale maggiore, insieme al presidente del CR Friuli Venezia Giulia Ermes Canciani accompagnato da tutto il consiglio del comitato.

L’inaugurazione della sede di Palmanova è un importante risultato per il calcio regionale e per quello nazionale – commenta Gravina – Le bellezze del Friuli Venezia Giulia rappresentano uno straordinario inno alla libertà che riconosco in questa splendida sede. Il mondo della LND, fatto di passione e volontariato, infatti è il calcio della libertà che ha la forma di un pallone. Dobbiamo proteggere e valorizzare queste dimensioni per sviluppare ancora meglio il calcio italiano”

“Da oggi il calcio friulano ha una nuova casa per tutti – spiega soddisfatto Sibilia, che riveste anche il ruolo di vice presidente vicario federale – Quello dei dilettanti è un mondo straordinario, grazie al suo contributo è stato possibile raggiungere un risultato che non solo premia il lavoro del Comitato ma che inorgoglisce l’intera Regione. La presenza di molte personalità dello sport è segno di grande compattezza nella Lega Nazionale Dilettanti e di quella ritrovata all’interno della Federazione, ripartiamo da qui per dare slancio a tutto il movimento”.

“In un momento speciale come questo la parola che vale più delle altre è grazie: ai dirigenti, agli amici, ai volontari, alle società, alla Lega Nazionale Dilettanti e al presidente Sibilia e tutte le componenti per essere riusciti a fare tutto questo – le parole di Canciani – Volevamo dare qualcosa di più efficiente e funzionale alle nostre società, una sede baricentrica come quella di Palmanova va incontro proprio a queste esigenze”.

Tra gli ospiti in sala anche l’ex presidente federale Carlo Tavecchio, il Direttore Generale della FIGC Marco Brunelli, il presidente del SGS Vito Tisci e il presidente del CONI regionale Giorgio Brandolin. Per la LND i vicepresidenti Florio Zanon e Giuseppe Caridi, i presidenti regionali Giuseppe Baretti, Luigi Repace, Giuseppe Ruzza, Ettore Pellizzari, Georg Paul Tappeiner, Piero Di Cristinzi, il consigliere federale Stella Frascà e il presidente del Collegio revisori dei conti Felicio De Luca. Per le istituzioni, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, il sindaco di Palmanova Francesco Martines, l’On.le Guido Pettarin e il questore di Udine Claudio Cracovia.

In chiusura dell’evento, condotto dalla giornalista Giorgia Bortolossi, è stato proiettato “Primi su ogni pallone”, lo spot ufficiale del 60° anniversario della LND che il 28 marzo sarà presentato alla stampa nazionale al Teatro Posillipo di Napoli.

Com. Stam.