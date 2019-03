CALCIO – Viareggio Cup: Capolavoro Rappresentativa, 2-0 alla Salernitana e qualificazione agli Ottavi

Quarrata (Pt), 16 marzo 2019 – E’ tempo di gloria per la Rappresentativa Serie D che conquista gli Ottavi di Finale della Viareggio Cup battendo per 2-0 la Salernitana grazie ai gol di Sall e Kallon entrambi nella ripresa al 18’ e 45’. La terza partita del girone giocata al “Raciti” di Quarrata (Pt) è stato un concentrato di emozioni.

La faccia più bella del calcio è l’esultanza di questi ragazzi che non si sono dati mai per vinti, una squadra che non china mai la testa ed ha tanto cuore. La D entra nel gruppo delle migliori sedici del torneo per l’ottava volta in quattordici partecipazioni, la seconda consecutiva da quando Cosimo Sibilia è Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, a conferma che il “Progetto Giovani” LND funziona e sta dando i suoi frutti. Non è stato facile neanche oggi. La squadra con pazienza ha sovrastato gli avversari con la caparbietà di un gruppo orgoglioso. La Rappresentativa ha centrato il successo con il cuore caldo di chi cercava rivincite. Ha divertito il pubblico, ha proposto gioco ed è uscita alla distanza nonostante la Salernitana abbia giocato la partita della vita. Il risultato poteva essere molto più ampio, almeno sei-sette occasioni limpide da gol. La terza gara del girone ha riassunto il film del torneo, una cascata di emozioni, la fatica del secondo tempo con la Cina, la determinazione con la Spal e oggi la gioia liberatoria.

Mai dimenticare che questa è una Rappresentativa allestita in pochi raduni che si confronta con club professionistici.

Tiziano De Patre con lo staff tecnico grazie al “Progetto Giovani LND” ha costruito l’identità collettiva della squadra mescolando le tante individualità dei ragazzi dei club della D, un’opera riuscita: “Non era facile ma ci siamo riusciti, in poco tempo abbiamo costruito un gruppo forte, consapevole delle proprie qualità. Ringrazio questi ragazzi che in campo hanno dato tutto. Siamo sempre stati convinti di poter andare avanti anche dopo il pareggio nella gara d’esordio. Oggi la stanchezza dei tre incontri ravvicinati si è fatta sentire ma la rotazione di tutti e venti i giocatori di movimento ci ha permesso di rimanere lucidi a conferma che questa rosa è ampia e di qualità. Ora ci riposiamo ma non ci culliamo sugli allori, vogliamo migliorarci ancora e continuare a stupire”.

Sorride l’autore del raddoppio Kallon :” Sono entrato con la voglia di fare bene ed aiutare i compagni di squadra perché è l’atteggiamento a fare la differenza. Il gol l’ho cercato e voluto, la gioia immensa, difficile da descrivere”.

Determinato l’attaccante Sall decisivo con due gol in tre partite:” Siamo stati dei leoni, ci siamo presi quello che volevamo. Non abbiamo ancora fatto nulla, il difficile viene ora ma vogliamo arrivare più lontano possibile. Per buttarci fuori dal torneo dovranno faticare..e tanto”.

Il Torneo di Viareggio per la D è come un colpo di vento che soffia dal futuro, un attestato di stima per i vivai delle tante società di Serie D che lavorano con impegno e costanza per crescere nuovi talenti o giocatori straordinariamente normali. Raggiante il Coordinatore del Dipartimento Interregionale e Capo Delegazione della Rappresentativa Luigi Barbiero: “Una qualificazione ampiamente meritata per una squadra che dimostrato di essere un gruppo importante. Ringrazio lo staff per l’ottimo lavoro svolto fin qui. Dedichiamo questo successo a tutte le società della Serie D che ci hanno messo a disposizione questi giovani di valore”.

Sugli spalti per incoraggiare i ragazzi oltre al Coordinatore del Dipartimento Interregionale, il Segretario Mauro De Angelis, i Consiglieri Ivano Becci e Sergio Gardellini.

Per sapere gli avversari degli Ottavi bisognerà aspettare l’ultima gara della giornata dopo le 19.00.

RAPPRESENTATIVA SERIE D-SALERNITANA 2-0

Rappresentativa Serie D (4-2-3-1): Loliva (‘00-Gravina); Shiba (’01-Sangiustese), Ampollini (’00-Seregno), Ferrante (’01-Gavorrano), Camarà (’00-Cassino) 11’st Sidibe (’00-Troina); Langone (’00-Picerno), Messori (‘00_Modena) 1’st Lapenna (’00-Aprilia); Kouadio (’99-Lanusei) 11’st Ingrosso (’00-Audace Cerignola), Trevisan (’00-Trento), Morello Cap. (’99-Pergolettese) 31’st Kallon (’01-Savona); Sall (’00-Pro Dronero).

A disp: Sprecacè (’00-Recanatese), Burigana (’01-Belluno), Giosù (’00-Crema), Petricci (’01-Sporting Trestina), Sannipoli (’00-Trastevere) Esposito (’00-Gelbison), Koni (’99-Virtus Bolzano). All: Tiziano De Patre

Salernitana (4-2-3-1): Russo; Novella, Vitale, De Foglio (Cap.), Granata (36’ st Gambardella); Di Battista (1’st Fucci), Volpe (36’st Rossi); Iannone (36’st Cannavale), Marino (41’st Ramazzotti), Bartolotta (1’st Iurato); De Sarlo. A disp: Leggiero, Totaro, Esposito, Tozzi, Galiano, Gambardella. All: Roberto Beni

Arbitro: Marco Emmanuele di Pisa

Assistenti di linea: Amedeo Carpano di Siena e Daniele Sonetti di Genova

Reti: 18’st Sall (R), 45’st Kallon (R)

Ammoniti: Vitale, Iannone (S), Camarà, Sall, Loliva (R)

Recupero: 1’ + 4’

LA GARA

Il capitano Manuele Marzupio a riposo precauzionale per un fastidio sotto la pianta del piede. De Patre conferma per otto undicesimi la formazione che ha battuto la Spal, in difesa Ampollini e Ferrante al posto di Marzupio e Giosù, Camarà si sposta sulla sinistra. Mediana rivoluzionata con Langone e Messori davanti al reparto arretrato. Trevisan si sposata in avanti, confermati ai lati Kouadio e Morello, Sall unica punta. Schema speculare per la Salernitana. Al 10’ primo lampo della Rappresentativa, Kouadio a destra salta l’avversario e serve con il contagiri Sall che di testa da pochi passi si fa respingere la sfera da Russo. Morello ci prova due volte dalla distanza ma non inquadra la porta. Al 20’ Sall scatta tutto solo defilato sulla sinistra entra in area ma al momento del tiro scodella la sfera nelle mani del portiere granata. Al 25’ Vitale di testa sfiora il palo. La Salernitana difende e prova a farsi vedere soprattutto sui calci da fermo, la Rappresentativa fa gioco evitando di scoprirsi. Il campo gibboso non aiuta a costruire trame di gioco coerenti, la partita si svolge a strappi. Tanti contrasti, tanti falli e il primo tempo si chiude sullo 0-0.

La ripresa si apre con lo stesso canovaccio della prima frazione, la Rappresentativa tenta di schiacciare la Salernitana che si arrocca davanti al portiere e tenta di sfruttare i calci da fermo. Entrambi gli allenatori effettuano una serie di cambi per dare una scossa al match. Al 18’ passa in vantaggio la Rappresentativa, Sidibe da destra crossa al centro, nell’area piccola s’inserisce con gran tempismo Sall che di testa schiaccia la palla in rete. Al 30’ sempre Sidibe serve un altro assist a centro area ma la palla rimbalza sul terreno sconnesso nel momento in cui Morello sta calciando da pochi passi, fuori di un soffio. Al 39’ sempre Sall scatta in profondità e con un diagonale forte e preciso impegna Russo che smanaccia in angolo. Al 45’ arriva il tanto cercato gol che mette la ceralacca alla partita, Kallon si destreggia in una serpentina vorticosa e di sinistro coglie l’angolo giusto alla sinistra del portiere. E’ il colpo che chiude la gara e regala la qualificazione agli Ottavi, sofferta e meritata.

RISULTATI

1^ giornata

Martedì 12 marzo

RAPPRESENTATIVA SERIE D-UNDER 19 CINA 1-1

SPAL-SALERNITANA 2-0

2^ giornata

Giovedì 14 marzo

RAPPRESENTATIVA SERIE D-SPAL 2-0

Badesse (SI) / Stadio “Nannotti”

UNDER 19 CINA-SALERNITANA 1-1

Fornacette (PI) / Stadio “Masoni”

3^ giornata

Sabato 16 marzo

RAPPRESENTATIVA SERIE D-SALERNITANA 2-0

Quarrata (PT) / Stadio “Raciti”

UNDER 19 CINA-SPAL 0-2

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini”

La classifica: 7 punti Rappresentativa Serie D; 6 Spal; 2 Cina U19; 1 Salernitana

Com. Stam.