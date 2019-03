CALCIO – Trofeo Beppe Viola: l’Under 17 LND pareggia contro l’Hellas Verona

Varone di Riva del Garda (TN), 9 marzo 2019 – L’Under 17 LND sfiora il colpaccio contro l’Hellas Verona nell’ultimo match del girone al Trofeo Beppe Viola.

Un gol in extremis di Yeboah nega alla selezione della Lega Nazionale Dilettanti la gioia della prima vittoria in questa edizione del torneo: a Varone finisce 2-2 e i ragazzi di mister D’Urso, avanti di una rete fino al primo dei cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro Gatti di Rovereto, salutano così la competizione con due punti all’attivo (fuori anche gli scaligeri in virtù del successo in contemporanea del Milan che promuove i rossoneri in semifinale).

Compatta, reattiva e capace di reggere la pressione di un avversario con diversi elementi nel giro delle nazionali, la rappresentativa gioca bene e passa in vantaggio al 26′ del primo tempo con Mariconda, lanciato in area da un tocco preciso di Lombardi (pericoloso pochi minuti prima con un diagonale uscito di poco). Il gol incassato porta il Verona ad alzare il baricentro e alla mezz’ora ci pensa il terzino Udogie a pareggiare i conti con un colpo di testa sorprendendo tutti sul secondo palo. Nella ripresa succede poco o nulla per venti minuti, con l’Under 17 che spreca diverse opportunità per colpire in contropiede. Poi al 24′ Lombardi si inventa dal limite dell’area un sinistro a giro che non lascia scampo a Tota per il nuovo vantaggio. Il portiere gialloblu si riscatta poco dopo e tiene a galla i suoi opponendosi alla conclusione da pochi metri del neo entrato Bernardi. Il tris sventato offre nuove energie agli avversari che nel recupero trovano il definitivo pari con la punizione trasformata da Yeboah.

“Per intensità, corsa e gioco espresso la squadra è stata fantastica, sopratutto guardando ai valori tecnici del Verona – commenta D’Urso – Questo test ci ha fatto capire che il processo di crescita di questo gruppo procede per il verso giusto, all’orizzonte vedo sicuramente altri margini di miglioramento. Ringrazio i miei ragazzi e i referenti regionali che li hanno segnalati, loro e tutto lo staff hanno svolto davvero un ottimo lavoro”.

TABELLINO

HELLAS VERONA-UNDER 17 LND 2-2

Hellas Verona (4-4-2): Tota; Gresele (33’st Rodighieri), Udogie, Bracelli (27’st Caia), Cortese L. (1’st Zingertas); Calabrese, Martone (21’st Squarzoni), Paloka (21’st Cortese M.), Yeboah Ankara; Pierobon, Nicolau. A disp. Scalera, Avolio. All. Corrent

Under 17 LND (4-3-1-2): Ombra (9’pt Vismara); Carcani, Candiani, Tutino, Marcuccio; Malfetta (20’st De Leo), Di Noia (35’st Tronchin), Galdoune; Consoli (20’st Marcellino); Mariconda (17’st Bernardi), Lombardi. A disp. Galardi, Marino T., Convito, Chiricallo. All. D’Urso

Arbitro: Gatti di Rovereto; Guardalinee: Davide di Arco Riva e Resluli di Trento

Marcatori: 26’pt Mariconda (U), 31’pt Udogie (H), 24’st Lombardi (H), 36’st Yeboah Ankara (H)

Note: Ammoniti: Calabrese, Gresele, Pierobon, Zingertas (H), Mariconda, Vismara (U). Angoli: 8-2 per l’Hellas Verona. Recupero 2’pt, 5’st

Com. Stam.