CALCIO – Trofeo Beppe Viola, l’Under 17 LND ko col Milan Domani (ore 15.15) l’ultimo match del girone contro l’Hellas Verona

Varone di Riva del Garda (TN), 8 marzo 2019 – Questa volta non è andata bene all’Under 17 LND che, dopo il buon pareggio di ieri contro la Lazio, ha rimediato un ko dal Milan nella seconda partita al Beppe Viola.

A Varone termina 3-1 per i rossoneri, già in vantaggio dopo cinque minuti grazie alla punizione di Capone incolpevolmente deviata in rete da Siani dopo aver colpito il palo. Il gol in apertura non spaventa la formazione di mister D’Urso, che in meno di dieci minuti si riporta in parità con un gran colpo testa di Chiricallo sul corner battuto da Marino. Al 23′ l’arbitro Misi punisce il tocco con un braccio in area di Di Noia sul cross di Falzoni, dal dischetto Capone firma la doppietta personale per il nuovo sorpasso rossonero. Nella ripresa, nonostante qualche altra buona occasione mal sfruttata dalla rappresentativa, allunga il vantaggio il Milan sfruttando una ripartenza micidiale finalizzata dal nuovo entrato Cudjoe. Gli ultimi tentativi nel finale non riescono a sovvertire l’esito della partita che si traduce quindi con la prima sconfitta in questa edizione del torneo.

“Avevamo davanti una squadra con un blasone importante e lo ha dimostrato, posso però ritenermi soddisfatto per l’atteggiamento dei miei calciatori – le parole dell’allenatore D’Urso – Siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio e a crearci altre opportunità per segnare ancora, paghiamo purtroppo delle disattenzioni che fanno parte del processo di crescita del gruppo. Anche il presidente Sibilia è rimasto positivamente colpito dalla prova della squadra, a fine partita è entrato nello spogliatoio spendendo parole importanti per i ragazzi”.

Domani (ore 15.15, sempre a Varone di Riva del Garda) è in programma l’ultimo match del girone B contro l’Hellas Verona, primo in classifica in virtù del successo sulla Lazio.

TABELLINO

MILAN-UNDER 17 LND 3-1

Milan (3-5-2): Paloschi; Cattaneo, Grassi, Angeli (30’st Carlini); Falzoni, Romeo (11’st Signorile), Di Gesù (1’st Cretti), Malinverno (11’st Bassoli), Lo Curto (1’st Giosuè); Capone (30’st Evangelisti), Luscietti (1’st Cudjoe). A disp. Moleri, Palmieri. All. Terni

Under 17 LND (4-3-1-2): Siani; Galardi (28’st Carcani), Chiricallo (1’st Tutino), Convito, Marino T.; Tronchin (6’st Malfetta), Di Noia, Marino P. (18’st De Leo); Consoli; Mariconda (6’st Lombardi), Bernardi. A disp. Vismara, Marcuccio, Candiani, Marcellino. All. D’Urso

Arbitro: Misi di Trento

Guardalinee: Parisi di Rovereto e Marcaccio di Trento

Marcatori: 5’pt Capone (M), 14’pt Chiricallo (U), 23’pt rig. Capone (M), 25’st Cudjoe (M)

Note: Ammoniti: Cattaneo (M). Recupero 1’pt, 5’st

Com. Stam.