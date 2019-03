CALCIO – Serie D: le date della fase post-campionato

Il 18 maggio è in programma la finale di Coppa Italia e il 2 giugno la sfida per il titolo di Campione d’Italia

Roma, 7 marzo 2019 – Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato le date della fase post campionato. La Finale di Coppa Italia, organizzata in gara unica in campo neutro, si disputerà sabato 18 maggio alle ore 16.00. La corsa per lo Scudettoinizia il 12 maggio con gli eventuali spareggi e le gare della 1^ giornata dei Triangolari. Il 2^ e 3^ turno si giocheranno il 19 e 22 maggio. Le semifinali e la finale in programma rispettivamente il 31 maggio e 2 giugno come consuetudine andranno in scena in gare uniche su campi neutri. In caso di parità saranno i rigori a decretare il successo. Il 12 e 19 maggio si disputeranno le semifinali e le finali dei Play Off di ogni girone. Negli stessi giorni, 12 e 19 maggio, i Play Out prevedono rispettivamente le gare uniche o gli eventuali spareggi e le sfide decisive dopo i verdetti degli spareggi.

Regolamento per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia

Le nove squadre vincenti i rispettivi gironi saranno suddivise in tre triangolari con il seguente schema A, B e C; D, E e F; G, H e I. I club si sfideranno in partite di sola andata. Il sorteggio determinerà la società che riposa nella prima giornata e quella impegnata in trasferta. Riposerà nella 2^ giornata la squadra che ha vinto il primo incontro o in caso di pareggio quella impegnata fuori casa. In semifinale si qualificano le prime di ogni triangolare insieme alla migliore seconda di tutti e tre i triangolari.

Per conoscere tutto il regolamento consulta il Comunicato Ufficiale N. 108

