Campionato di serie C di calcio femminile: Presentazione Vapa Virtus Napoli- Ludos Palermo

Ludos e Vapa Virtus Napoli si ritrovano faccia a faccia a poco più di un mese di distanza dal loro ultimo incrocio. Infatti domenica, nella terza giornata del girone di ritorno del Campionato di serie C di calcio femminile, la squadra di Coach Licciardi affronterà in trasferta la formazione campana, già battuta per 3-1 – lo scorso 6 gennaio – grazie alle reti di Dragotto, Zito e Giaimo.

Le palermitane, dopo aver sconfitto le napoletane (si trattava del recupero dell’incontro non disputatosi il 4 novembre per allerta meteo), hanno infilato un filotto di vittorie tuttora aperto, raccogliendo quindici punti in cinque partite. Inoltre le siciliane, proprio da quel match, hanno chiuso a doppia mandata la loro porta, collezionando quattro clean sheet consecutivi.

La squadra del Presidente Cinzia Valenti, attualmente al secondo posto in classifica, è ben consapevole che dovrà mantenere alta la concentrazione perché le partenopee, che occupano la settima posizione, sono una buona formazione. Inoltre sarà importantissimo ottenere i tre punti per restare nella scia della capolista Napoli Femminile, che sicuramente non avrà problemi a passare sul campo del fanalino di coda Potenza, e soprattutto per approfittare dello scontro diretto tra Salento Women e Grifone Gialloverde (le altre due compagini che costituiscono il gruppetto di testa).

Coach Licciardi avrà a disposizione l’intera rosa ad eccezione delle infortunate Newcomb, Iemma e Buttacavoli.

La terna designata a dirigere l’incontro (fischio d’inizio alle ore 14,30 al campo sportivo “RP Sport Center” di Castello di Cisterna) è costituita dall’arbitro Sig. Luca Tagliente di Brindisi coadiuvato dagli assistenti di linea Claudio Borgese di Napoli e Yuri Luongo di Caserta.

Com. Stam.