CALCIO – Road Show LND, l’apertura a Catanzaro

Prima tappa del tour organizzato per i festeggiamenti del 60 anniversario della Lega Nazionale Dilettanti. Campo, territorio e valori per festeggiare i protagonisti del calcio di base.

Catanzaro, 6 febbraio 2019 – Ha preso il via oggi a Catanzaro il Road Show LND, il tour che attraverserà l’Italia nel programma dei festeggiamenti per il 60° anniversario della Lega Nazionale Dilettanti. Dopo l’avvio delle celebrazioni, avvenuto il 16 gennaio a Civitavecchia a bordo della nave “Sinfonia” di MSC Crociere, il secondo grande appuntamento è stata la tappa del Road Show presso il Centro di Formazione LND di Catanzaro che, nell’occasione, ha inaugurato il secondo campo. All’evento è intervenuto il presidente della LND Cosimo Sibilia. Insieme a lui erano presenti il vice presidente per l’Area Sud Sandro Morgana, il presidente del Comitato Regionale Calabria Saverio Mirarchi, il consigliere federale Maria Rita Acciardi, il dirigente ed ex presidente LND Antonio Cosentino, il presidente dei revisori dei conti LND Felicio De Lucaed il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. “La Lega Nazionale Dilettanti deve sempre prediligere il rapporto con il territorio – ha spiegato Sibilia in un’affollata conferenza stampa – Il legame forte con la base, con le società e con le migliaia di volontari che fanno grande la LND è uno degli obiettivi del mio programma. Non mi stanco mai di affermarlo: la Lega Dilettanti non è solo un’importante realtà sportiva ma anche e soprattutto una realtà sociale. Abbiamo deciso di festeggiare il traguardo dei 60 anni sul territorio, celebrando di tappa in tappa i nostri eroi quotidiani e tutti quei personaggi in grado di dare lustro al nostro movimento”. Anche per questo in ogni appuntamento del tour, verrà realizzato un workshop con i media locali in collaborazione con l’USSI. L’incontro di Catanzaro, aperto dal cortometraggio “Primi su ogni pallone” diretto da Onofrio Brancaccio, ha visto la partecipazione di Nico De Luca, direttore editoriale di Calabria 7 oltre che referente provinciale USSI di Catanzaro, del direttore del Calcio Illustrato Gianluca Piacentini e del social media manager Pierluigi Grimaldi, ed è stato impreziosito dalla presenza di Emanuele Giacoia e Tonino Raffa, voci storiche di Tutto il calcio minuto per minuto. Entrambi, premiati dal presidente LND Sibilia e da quello regionale Mirarchi, hanno portato un’appassionata testimonianza della loro esperienza nel racconto del gioco del calcio. “Abbiamo fortemente voluto un momento di confronto con gli operatori dell’informazione perché abbiamo ben presente l’importanza del loro lavoro – ha dichiarato Mirarchi – Grazie alla visibilità offerta alle nostre realtà si dà soddisfazione a tutti quei dirigenti che, con i loro sforzi quotidiani, permettono al nostro mondo di esistere”. Anche il primo cittadino di Catanzaro si è soffermato sull’importanza delle sinergie. “Sin dall’inizio della mia amministrazione c’è stata una forte collaborazione con la Lega Dilettanti – ha ricordato il sindaco Abramo – Deve essere normale dare sostegno a chi offre spazi per i giovani e si impegna da anni affinché questo centro sportivo sia sempre più un punto di riferimento per la città di Catanzaro e per l’intera provincia”.

LE ATTIVITA’ – Grande successo nella tappa di Catanzaro, grazie all’impegno del CR Calabria e alle attività del Fun Village LND, animato da centinaia di bambini delle scuole calcio locali. Durante l’intervallo del match amichevole, tra la rappresentativa di casa Under 19 e quella nazionale della LND Under 18, è stato assegnato il premio “Primi su ogni pallone”, rappresentato da un pallone dalla livrea oro realizzato da Macron, altro partner del 60° insieme ad Aon ed MSC. Le premiazioni si sono aperte con il toccante ricordo di Sissy Trovato Mazza, campionessa d’Italia futsal nel 2012 scomparsa lo scorso 12 gennaio dopo due anni di coma. A ritirare il riconoscimento il padre Salvatore, il suo ex mister Antonio Politi e Giuseppina Pinto del Comitato Civico di Sissy “La Calabria è con te” i quali, con forza, hanno richiesto ancora una volta giustizia e verità per Sissy. Per la categoria fedeltà è stata premiata la Reggiomediterranea che, come la LND, ha tagliato il traguardo dei 60anni di attività nel 2019. Per l’impegno nel sociale, riconoscimento per il Bovalino Calcio a 5, distintosi per il progetto “BC5 Smile” che ha lo scopo di far vivere la gioia del futsal a ragazzi e ragazze affetti dalla sindrome di down. I premi sono stati consegnati dai vertici nazionali e regionali della LND. Sullo sfondo, il rettangolo verde, con la vittoria per 4–2a favore dell’Under 18 LND di mister Tiziano De Patre. In gol per l’Under 18 LND, nel primo tempo, Chiesa e Martinelli mentre nella ripresa è Buongarzoni a calare il tris, prima delle due reti della selezione calabrese che accorciavano le distanze grazie a Meringolo e Crispino. Il sigillo finale è stato ancora ad appannaggio di Buongarzoni, su calcio di rigore.

Com. Stam.