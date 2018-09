CALCIO – Serie D, il programma della seconda giornata

Il programma della seconda giornata. Otto le gare in anticipo al sabato, compresa Villa d’Almé-Ambrosiana che sarà il campo collegato con lo studio di B come Sabato (Rai 2).

Roma, 21 settembre 2018 – Seconda giornata per il campionato di Serie D. Domenica 23 squadre in campo alle ore 15, con qualche eccezione. Sono infatti otto gli anticipi al sabato. Il primo in ordine di orario sarà Monterosi-Budoni (Girone G) in programma alle 14.30. Alle ore 15 si giocherà Villa d’Almé-Ambrosiana (girone B), la gara scelta dalla redazione di B come Sabato, la trasmissione di Rai 2 che nel corso della stagione aprirà delle finestre sui campionati dilettantistici. Toccherà a questa gara inaugurare la presenza della Serie D nella trasmissione condotta da Andrea Delogu e Gabriele Corsi, con la partecipazione di Marco Mazzocchi. Sempre alle 15 di sabato verranno disputate Gavorrano-Aquila Montevarchi, Sangiovannese-Trestina (Girone E) e Lanusei-Latina (Girone G). Alle 15.30 sarà la volta di Latte Dolce-Lupa Roma (Girone G), mentre alle 20.30 si giocheranno Oltrepovoghera-Pavia e Fanfulla-Crema, entrambi del Girone D.

Tra le partite in programma domenica, ci sono quattro cambi di orario, tutti nel girone H. Si tratta di Team Altamura-Gravina (ore 15.30), Fidelis Andria-Nardò (ore 16), Sarnese-Taranto (ore 16) e Audace Cerignola-Sorrento (ore 17).

Sempre per domenica, sono previste delle variazioni di campo. Nel girone D Ciliverghe-Classe si giocherà al Campo 2 di Mazzano, Lentigione-Modena al “Comunale 1” di Fiorenzuola d’Adda, mentre Reggio Audace-San Marino verrà disputata al “Cabassi” di Carpi. Nel girone F Cesena-Olympia Agnonese si svolgerà al “Morgagni” di Folrì. Nel girone I Città di Messina-Gela avrà luogo al “San Filippo” di Messina, mentre Locri-Roccella si giocherà al “Muscolo” di Roccella Jonica.

Le designazioni arbitrali

Girone A: Arconatese-Inveruno (Enrico Gigliotti di Cosenza), Borgaro Nobis-Fezzanese (Alessio Schiavon di Treviso), Lecco-Bra (Luca Bergamin di Castelfranco Veneto), Ligorna-Chieri (Gioele Iacobellis di Pisa), Milano City-Casale (Edoardo Gianquinto di Trapani), Pro Dronero-Savona (Giuseppe Rispoli di Locri), Sestri Levante-Borgosesia (Matteo Canci di Carrara), Stresa-Lavagnese (Abdoulaye Diop di Treviglio), Unione Sanremo-Folgore Caratese (Ettore Longo di Cuneo).

Girone B: Seregno-Caravaggio (Martina Molinaro di Lamezia Terme), Ciserano-Olginatese (Davide Gandino di Alessandria), Como-Scanzorosciate (Cristian Robilotta di Sala Consilina), Legnago Salus-Virtus Bergamo (Edoardo Papale di Torino), Mantova-Caronnese (Paolo Armando Mulas di Sassari), Ponte S.p. Isola-Sondrio (Federico Cosseddu di Nuoro), Pro Sesto-Villafranca Veronese (Ivan Catallo di Frosinone), Rezzato-Darfo Boario (Leonardo Tesi di Lucca), Villa D’Alme Valbrembana-Ambrosiana (Gianluca Delnotaro di Verbano Cusio Ossola).

Girone C: Belluno-Virtus Bolzano (Aleksandar Djurdjevic di Trieste), Montebelluna-Chions (Andrea Zanotti di Rimini), Campodarsego-Rovigo (Emanuele Ceriello di Chiari), Cartigliano-Cjarlins Muzane (Silvia Gasperotti di Rovereto), Clodiense Chioggia-Levico Terme (Alessandro Negrelli di Finale Emilia), Sandonà-Trento (Valerio Vogliacco di Bari), St.Georgen-Union Feltre (Ermal Bullari di Brescia), Tamai-Este (Simone Sfirro di Reggio Emilia), Union Arzignanochiampo-Adriese (Francesco D’Eusanio di Faenza).

Girone D: Axys Zola-Fiorenzuola (Nicola Di Giovanni di Caserta), Ciliverghe Mazzano-Classe (Francesco Burlando di Genova), Fanfulla-Crema (Alessandro Cutrufo di Catania), Lentigione-Modena (Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola), Mezzolara-Calvina (Domenico Mirabella di Napoli), Oltrepovoghera-Pavia (Antonino Costanza di Agrigento), Pergolettese-Adrense (Sergio Palmieri di Conegliano), Reggio Audace-San Marino (Emanuele Bracaccini di Macerata), Vigor Carpaneto-Sasso Marconi (Kevin Bonacina di Bergamo).

Girone E: Sangiovannese-Trestina (Marco Cecchin di Bassano del Grappa), Aglianese-Ponsacco (Luca Baldelli di Reggio Emilia), Bastia-Cannara (Matteo Dallapiccola di Trento), Scandicci-Seravezza (Graziella Pirriatore di Bologna), Gavorrano-Aquila Montevarchi (Matteo Centi di Viterbo), Ghivizzano Borgoamozzano-Viareggio (Emilio Zanotti di Pavia), Massese-Sinalunghese (Marino Rinaldi di Messina), Pianese-Tuttocuoio (Gabriele Scatena di Avezzano), Real Forte Querceta-Sangimignano (Simone Taricone di Perugia), San Donato Tavarnelle-Prato (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore).

Girone F: Città di Campobasso-Francavilla (Alessio Angiolari di Ostia Lido), Cesena-Olympia Agnonese (Alessandro Munerati di Rovigo), Isernia-Sangiustese (Geremia Vincenzo De Capua di Nola), Jesina-Santarcangelo (Cristiano Ursini di Pescara), Montegiorgio-Avezzano (Michele Molinaroli di Piacenza), Pineto-Matelica (Valerio Crezzini di Siena), Real Giulianova-Castelfidardo (Daniele Giuseppe Cannata di Faenza), S.Nicolò Notaresco-Recanatese (Valerio Bertuzzi di Piacenza), Savignanese-Forlì (Roberto Lovison di Padova), Vastese-Sammaurese (Vincenzo Matera di Matera).

Girone G: Aprilia Racing-Ostiamare (Dario Duzel di Castelfranco Veneto), Avellino-Albalonga (Daniele Virgilio di Trapani), Flaminia-Torres (Simone Pistarelli di Fermo), Cassino-Vis Artena (Simone Picchi di Lucca), Castiadas-Trastevere (Stefano Peletti di Crema), Città di Anagni-Anzio (Giuseppe Romaniello di Napoli), Lanusei-Latina (Marco Baronti di Pistoia), Latte Dolce Sassari-Lupa Roma (Giovanni Agostoni di Milano), Monterosi-Budoni (Valerio Pezzopane di L’aquila), SFF Atletico-Ladispoli (Andrea Rizzello di Casarano).

Girone H: Audace Cerignola-Sorrento (Marco Sicurello di Seregno), Bitonto-Pomigliano (Gilberto Gregoris di Pescara), Città di Fasano-Gelbison (Matteo Mori di La Spezia), Città di Gragnano-AZ Picerno (Adolfo Baratta di Rossano), Nola-Frattese (Andrea Calzavara di Varese), Fidelis Andria-Nardò (Jacopo Bertini di Lucca), Sarnese-Taranto (Igor Yury Paolucci di Lanciano), Team Altamura-Gravina (Alberto Ruben Arena di Torre del Greco), Savoia-Francavilla (Andrea Bordin di Bassano del Grappa).

Girone I: Bari-Sancataldese (Simone Galipò di Firenze), Cittanovese-Rotonda (Alessio De Vincentis di Taranto), Castrovillari-Palmese (Gianluca Grasso di Ariano Irpino), Città di Acireale-Nocerina (Tommaso Zamagni di Cesena), Città Di Messina-Citta Di Gela (Marco Gullotta di Siracusa), Igea Virtus Barcellona-Messina (Eugenio Scarpa di Collegno), Locri-Portici (Niccolò Turrini di Firenze), Marsala-Roccella (Dario Di Francesco di Ostia Lido), Turris-Troina (Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno).

Com. Stam.